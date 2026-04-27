Atlético Nacional hizo anuncio antes de las finales de la Liga BetPlay

Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo un anuncio antes de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El conjunto paisa indicó, a través de su canal WhatsApp, que tras el compromiso ante Deportivo Pereira que se llevó a cabo en Yopal, ningún jugador terminó con algún problema físico.

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Jugadores sin líos físicos

“Ayer, después del entreno en Yopal en el estadio Santiago de las Atalayas, regresamos a Rionegro sobre las 7:30 pm. Todos los jugadores sin problemas físicos aparentes”, informó este lunes 27 de abril el conjunto verde y blanco.



“Prepararemos esta semana el juego ante Once Caldas, que será el viernes 1 de mayo a las 6 p. m. en el Palogrande de Manizales. Les avisaremos mañana si tendremos RDP esta semana”, agregó el club.

Nacional perdió

En el duelo vs. Deportivo Pereira, que es dirigido por Arturo Reyes, como bien se sabe, el conjunto del departamento de Risaralda terminó ganando por la mínima diferencia con gol de Jordy Monroy.



En ese mismo cotejo, es de resaltar, que el joven mediocampista ofensivo Juan Manuel Rengifo vio la tarjeta roja tras una fuerte pisada a un rival. El jugador se perdería, por lo menos, la última jornada del todos contra todos.

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Nacional va por el trofeo

Atlético Nacional de Medellín es favorito a coronarse como campeón del certamen, esto por la nómina tan amplia que tiene. La escuadra de la capital del departamento de Antioquia tiene varios jugadores de jerarquía.



Además, es importante resaltar que clubes llamados a pelear el trofeo, como, por ejemplo, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima, estarán también concentrados en los torneos internacionales que disputan.