Polémica decisión con Nicolás Rodríguez en Nacional para la Liga Betplay

Atlético Nacional se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano, en esta ocasión no por su rendimiento deportivo, ya que se encuentra en la primera casilla de la Liga Betplay y clasificado a la siguiente instancia de la competencia, sino por la polémica que envuelve a la joven promesa, Nicolás Rodríguez.

El delantero se roba el protagonismo por una desalentadora denuncia sexual que ha venido afectando su presente deportivo, pero la cual ya se podría llegar a dejar de lado tomando en cuenta el proceso que se ha llevado a cabo en la Fiscalía y que le permitiría volver a ser convocado para la última fecha de la Liga Betplay.

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Nicolás Rodríguez podría jugar el Nacional vs Once Caldas

Recientemente se dio a conocer el problema de Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual a una joven de 19 años, Chenoa Cortés Rivera, a quien habrían contactado desde Instagram, y quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

Frente a esta situación, Atlético Nacional tomó una contundente decisión al respecto y decidió apartar al jugador justo antes del encuentro que se iba a disputar ante Cruz Azul en suelo estadounidense.

Sin embargo, mientras la justicia lleva a cabo el respectivo proceso, el extremo de 22 años continuó entrenando con el equipo por la ley de derecho al trabajo, pero todo parece indicar que estaría presente en la última fecha del "todos contra todos".

Según se dio a conocer desde Medellín con la periodista, Pilar Velázquez, habría una pequeña posibilidad de que el jugador pueda formar parte de la convocatoria para jugar en la fecha 19 de la Liga Betplay contra Once Caldas en el Estadio Palogrande.

¿Qué dijo Nicolás Rodríguez tras la denuncia?

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.

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¿Cómo le ha ido a Nicolás Rodríguez con Nacional?

El delantero de 21 años llegó desde Orlando City en la presente temporada y ha tenido la oportunidad de jugar en 12 oportunidades, una de ellas en Copa Sudamericana, habiendo jugado más de 700 minutos en los que se ha reportado con dos asistencias.