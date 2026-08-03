Hay noticia de última hora en el fútbol profesional colombiano. En el programa Clásico Paisa, la reconocida periodista Pilar Velásquez contó que es posible que el mediocampista ofensivo Juan Manuel Rengifo se vaya de Atlético Nacional de Medellín en este mercado.

¿Rengifo se va de Nacional?

No se mencionó el club ni a la liga a la que iría el jugador de apenas 21 años. Juan Manuel, nacido en la ciudad de la eterna primavera, saldría del conjunto verdolaga a través de una venta.



Las próximas horas serán más que importantes para conocer si, finalmente, se terminará yendo Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional. Una vez se confirme esto, se conocería el equipo en el que continuaría su carrera el mediocampista.

Rengifo se ha pedido para la Selección

Juan Manuel, que ha sido pedido por muchos hinchas para la Selección Colombia de Mayores, entró en el segundo tiempo en el partido entre Nacional y Jaguares, en territorio cordobés, que correspondió a la segunda jornada del clausura de la liga colombiana.



Este compromiso terminó 3 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez​. Edwin Andrés Cardona fue titular en este cotejo y sería, inicialmente, si se concreta la salida de Rengifo, el creativo en la escuadra paisa.

El único refuerzo que ha sido anunciado

Atlético Nacional de Medellín, hasta el momento, en este mercado de fichajes, solo ha oficializado un refuerzo y se trata del experimentado portero argentino Franco Armani, quien regresó al club procedente de River Plate.



Se dice que el conjunto verde y blanco está trabajando en las llegadas, además del defensa central Andrés Reyes, el mediocampista ofensivo argentino Elías Cabrera y el extremo Ian Poveda.