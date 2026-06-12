En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, se ha mencionado que Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, habría tomado una decisión muy importante.

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Arias no sería más el DT de Nacional

El equipo verde y blanco habría prescindido de los servicios del director técnico Diego Arias. Se espera que esta decisión, de ser cierta, se haga oficial en las próximas horas o en los siguientes días.

“Atención. Diego Arias NO sigue como DT de Atlético Nacional de Medellín. En las próximas horas se hará oficial”, informó este jueves 11 de junio Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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La dura caída verdolaga

Atlético Nacional de Medellín, como bien se sabe, perdió la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante el Junior de Barranquilla. La serie quedó 3 goles a 1.



Tras esa dura derrota en la final a nivel general, muchos hinchas del combinado verdolaga piden a gritos la salida de Diego Arias del banquillo técnico. Hay mucho inconformismo con el entrenador.

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¿Llegará Rueda a Nacional?

Si llega a salir Diego Arias de Atlético Nacional, se menciona que uno de los posibles reemplazos puede ser Reinaldo Rueda Rivera, que sacó como campeón al club de la Copa Libertadores de América del año 2016.



Se dice que el equipo ya le habría hecho una propuesta al experimentado director técnico. Las próximas horas también serán importantes si Reinaldo Rueda asume en Atlético Nacional.



