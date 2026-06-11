Nacional prepara el refuerzo de 6 jugadores tras posible salida masiva

Atlético Nacional terminó de manera oficial el semestre de apertura de la temporada 2026 y el cual fue bastante decepcionante en cuanto a resultados para hinchas, directivos y hasta los propios jugadores, ya que varios de ellos han salido a pedir disculpas por no haber logrado cumplir con las expectativas y objetivos planteados.

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El 'verde paisa' terminó con las manos vacías tras haber quedado eliminado de la fase previa de la Copa Sudamericana y luego de caer en la final de la Liga Betplay ante Junior, lo que deja bastantes cosas por replantearse para mejorar de cara al semestre de clausura y por lo cual se estaría pensando en el refuerzo de seis jugadores, entre ellos varios canteranos.

Nacional apunta alto y se reforzaría con 6 jugadores

Nacional cerró semestre con la obligación de reivindicarse con toda su hinchada tras la gran cantidad de decepciones que ocurrieron con el pasar de los partidos y una de las formas de hacerlo sería cumpliendo con la reestructuración del equipo, ya que se pidieron varios cambios.

El cuadro 'verdolaga' está acostumbrado a ganar y destacar en cada torneo que juega, por lo que debe contar con un equipo de alta categoría desde el banquillo técnico hasta la suplencia por lo que ya se habla de la salida de Diego Arias y de un par de jugadores que no lograron destacar.

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David Ospina, Edwin Cardona, Dairon Asprilla y Juan Bauzá podrían llegar a ser de los primeros cupos que se liberen, pero se espera que haya más, ya que se dio a conocer que las directivas de Nacional estarían planeando contar con seis refuerzos.

El interés por Stefan Medina se volvió a reactivar para reforzar la zona defensiva con un jugador de amplia experiencia y que también es de "la casa", aunque la negociación no sería sencilla ya que todavía mantiene contrato vigente con Monterrey hasta diciembre de 2027.

También se reveló que ante la salida de Ospina se estaría empezando a negociar otro portero, el cual podría llegar a ser también otro viejo conocido como lo es Franco Armani. La posible venta de Rengifo influiría en la contratación de un nuevo 10 y se tiene en los planes apostarle más a la cantera con tres jugadores más, Chinchia, Altamiranda, Reinoso.

Atlético Nacional envió mensaje a sus hinchas tras perder la Liga Betplay

Atlético Nacional rompió el silencio luego de perder la final del fútbol colombiano y publicó un sentido comunicado en el que asumió responsabilidades por la derrota, agradeció el respaldo masivo de su afición y prometió tomar decisiones para corregir el rumbo de cara al futuro.

“El equipo lo intentó hasta el final, pero no fue suficiente y ese es el resultado que tenemos que aceptar. Llegamos a esta final con una deuda deportiva del partido de ida que no supimos resolver a tiempo”, señaló el club en el documento difundido.

Nacional ofertaría por Reinaldo Rueda

Y ya que se habla de entrenadores, Atlético Nacional le haría una última oferta al técnico que quiere que asuma en el club. Se trata de Reinaldo Rueda Rivera, quien sabe muy bien lo que es dirigir al verdolaga.

Las próximas horas y días serán más que importantes para conocer si Reinaldo Rueda Rivera aceptará la propuesta y asumirá el cargo en Nacional. Muchos hinchas esperan que su llegada se concrete.