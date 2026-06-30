Atlético Nacional hizo anuncio en pleno mercado de fichajes

En pleno mercado de fichajes, Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, se pronunció. El club ya piensa en lo que será el inicio de la liga colombiana del primer semestre del año.

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El video de Nacional

El conjunto verde y blanco de la capital antioqueña compartió un video con imágenes del inicio de la pretemporada. Nacional, en el papel, promete ser uno de los animadores del campeonato. Habrá que esperar si peleará por el título de diciembre.

“Empezó la pretemporada verdolaga. Así vivimos el regreso a entrenamientos, en nuestra Sede Deportiva de Guarne”, indicó el club, por medio de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Los jugadores que aparecieron en el video

En el video publicado, aparecen jugadores como Edwin Cardona, Alfredo Morelos, William Tesillo, Cristián Arango y otros más. Los futbolistas mencionados vieron acción en la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Como bien se sabe, Atlético Nacional perdió el primer título de liga del año tras caer ante el Junior de Barranquilla. La ida se jugó en la capital atlanticense y la vuelta en la ciudad de la eterna primavera.

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El anuncio de Lucas

El inicio de la pretemporada verdolaga se da días después del anuncio del nuevo director técnico, Lucas Fidolo González Vélez, quien estaba en Deportes Tolima. Lucas ya había estado en las fuerzas básicas de Atlético Nacional.



“Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. Una vuelta que tiene historia: en 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo. Ese vínculo con la cantera no es pasado, es parte de su apuesta: fortalecer el proceso juvenil para que los talentos que emergen de él encuentren en el profesional su lugar natural”, informó el club.