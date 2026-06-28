La deuda pendiente de Lucas González tras firmar con Atlético Nacional

Lucas González fue el único técnico de cuatro que logró meter a un equipo colombiano en los octavos de final de la Copa Libertadores con el Deportes Tolima. Claramente, cuando se pensaba que estaría preparando ese duelo ante Independiente del Valle, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

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Tolima luchó para llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-I, pero Atlético Nacional privó a los tolimenses de esa oportunidad para repetir la definición del título contra Junior de Barranquilla. Ante la expectativa del segundo semestre y de ese objetivo internacional por la Copa Libertadores, era impensado un cambio de técnico.

Este sábado 27 de junio, Lucas González presentó su renuncia del Deportes Tolima para firmar su respectivo contrato con Atlético Nacional, equipo en el que solo peleará por la Liga BetPlay 2026-II y no tendrá participación en torneos internacionales.

Atlético Nacional se llevó a un gran técnico, pero Lucas González debe revertir la historia y cumplir con la deuda que tiene en el cuadro antioqueño. No pudo en Águilas Doradas, América ni en el Tolima.

LA DEUDA DE LUCAS GONZÁLEZ AHORA EN ATLÉTICO NACIONAL

Aunque Lucas González se dio a conocer como entrenador en posesión en Águilas Doradas llegando a cuadrangulares como el líder del todos contra todos y peleando por el título, ese objetivo no fue posible. En América tuvo malos resultados que pusieron en riesgo su continuidad. Levantó ese nivel para clasificar a las fases finales, pero tampoco alcanzó para meterse en la final.

Luego tuvo su primera experiencia como entrenador en posesión en el exterior firmando con Central Córdoba, pero los malos resultados sin ganar por más de ocho fechas acabaron con su cargo en el elenco argentino. Regresó a Colombia con Deportes Tolima.

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Con el cuadro tolimense no dejó de hacer buenas presentaciones con un nivel ideal para pelear por títulos. De hecho, llegó a la final ante el Junior de Barranquilla en el segundo semestre del 2025. Sin embargo, ese anhelo por alzar el primer título en su carrera como entrenador no llegó.

En Atlético Nacional, Lucas González tendrá que pagar la deuda pendiente de ser campeón por primera vez en su trayectoria. Llegó a un club que está diseñado para llegar a las finales y quedar campeón. Además, tendrá que unir a una afición molesta por el subcampeonato contra Junior en el primer semestre del 2026.

LOS PRIMEROS RETOS DE LUCAS GONZÁLEZ EN ATLÉTICO NACIONAL

El hecho de ser campeón es algo que no está en discusión con Atlético Nacional. Tendrá que revertir la historia de su primera final disputada ante Junior cuando dirigía al Tolima en una definición en la que los barranquilleros hicieron ver mal al cuadro tolimense.

Bajo ese panorama, el primer reto que tendrá por delante Lucas González es ser campeón con Nacional. Es un desafío personal, dado que nunca ha alzado un título, y también grupal en una institución que sabe lo que es pelear por trofeos. Además, los medellinenses afrontarán este segundo torneo como subcampeones actuales.

Nacional fue el mejor equipo en la tabla de reclasificación durante el primer semestre y así arrancará el segundo torneo del 2026. Sellar la clasificación a la Copa Libertadores será esencial en un proyecto deportivo acostumbrado a llegar a fase de grupos y pelear en el torneo más importante a nivel sudamericano.

Aparte de esto, Nacional no logró clasificar a competencias internacionales en este 2026 tras la eliminación ante Millonarios en la Copa Sudamericana. De la mano de lo anterior, Lucas González también tendrá que generar confianza a la hinchada que está molesta por la gestión de Diego Arias.