Un extremo de Santa Fe podría llegar al Nacional de Lucas para el segundo semestre

Atlético Nacional ya comenzó a proyectar la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026. Luego de hacer oficial la llegada de Lucas González como nuevo director técnico, empezaron a surgir los primeros nombres que podrían reforzar al equipo verdolaga.

Yeicar Perlaza podría volver a Atlético Nacional

Uno de los futbolistas que aparece en el radar es Yeicar Perlaza, extremo de 23 años cuyos derechos deportivos pertenecen a Nacional, pero que actualmente juega a préstamo en Independiente Santa Fe.

El atacante llegó al conjunto cardenal en enero de 2025 mediante un préstamo que tiene vigencia hasta diciembre de 2026. Sin embargo, existe la posibilidad de que el club antioqueño analice interrumpir ese acuerdo para contar nuevamente con el jugador.

Por ahora, no existe una decisión oficial. Se trata de una alternativa que estudia Atlético Nacional junto al nuevo cuerpo técnico, pensando en fortalecer las bandas para el segundo semestre.

Lea también El técnico que llegaría a Tolima tras la salida de Lucas González a Nacional

En caso de concretarse el regreso de Perlaza, Nacional tendría que compensar económicamente a Independiente Santa Fe por la finalización anticipada del préstamo, ya que el contrato entre las partes sigue vigente.

El futbolista se caracteriza por su velocidad y capacidad para encarar, aunque también puede desempeñarse como lateral derecho cuando las necesidades del equipo lo requieren.

Durante su paso por Santa Fe ha sido un jugador habitual en las alineaciones de Pablo Repetto. No obstante, todavía no ha logrado consolidarse plenamente como una pieza indiscutible dentro del equipo bogotano.

Lea también Millonarios va por exdelantero de Santa Fe

Números de Yeicar Perlaza en Santa Fe

Pese a ello, Perlaza ya sabe lo que es celebrar con la camiseta cardenal, pues hizo parte de los planteles que conquistaron la Liga BetPlay y la Superliga. Además, en el primer semestre de 2026 disputó un total de 20 partidos.

La llegada de Lucas González ha abierto la puerta a una evaluación detallada de la nómina de Atlético Nacional, incluyendo a los futbolistas que se encuentran cedidos en otros clubes y que podrían encajar en la idea de juego del nuevo entrenador.

Se espera que durante los próximos días haya mayor claridad sobre el futuro de Yeicar Perlaza y si finalmente regresará a Atlético Nacional o continuará en Independiente Santa Fe hasta cumplir el préstamo pactado inicialmente.