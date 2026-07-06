Atlético Nacional: los tres primeros fichajes de Lucas González para la Liga 2026-II

Después del subcampeonato en el primer semestre de la Liga BetPlay, Atlético Nacional buscó director técnico por la salida de Diego Arias. Entre las opciones, apareció Lucas González, que, aunque tenía contrato con el Deportes Tolima, no dudó en aceptar. Una jugada que, claramente, poco gustó en el cuadro tolimense y que ilusiona en la escuadra antioqueña.

Lea también Central Córdoba contrató jugador 8 veces campeón con Nacional

Con la llegada de Lucas González se esperan novedades en el mercado de fichajes con las posibles altas que pueda pedir el entrenador bogotano. De hecho, ya el club ha oficializado algunas piezas nuevas, pero es cierto que la afición espera que haya una contratación bomba para el segundo semestre.

El equipo de Lucas viene tomando forma con la necesidad de dejar buenas sensaciones para ganarse la confianza de la hinchada. El bogotano todavía no sabe lo que es ser campeón y tendrá que cumplirlo en un equipo sumamente exigente como lo es Nacional.

LAS TRES CARAS NUEVAS QUE TENDRÁ NACIONAL

Poco a poco se van a ir conociendo las novedades e incorporaciones en Nacional. Sin embargo, ya hay grandes noticias con tres jugadores que harán parte de la plantilla para este segundo semestre. Fueron pedidos del nuevo entrenador., pero podría haber cambio de planes con alguno.

Se trata de tres regresos para la institución después de cumplir con préstamos en diferentes clubes de la Liga BetPlay. El primero es nada más ni nada menos que el guardameta, Luis Marquínez que llegará a competir para ganarse un puesto en el arco.

Lea también Millonarios confirmó primer fichaje para la Liga BetPlay-II de 2026

Sin David Ospina, a Luis Marquínez se le puede abrir una puerta, aunque Nacional espera conseguir a un arquero de prestigio. Marquínez cuenta con proceso en Selección Colombia Sub-20 y regresa tras su préstamo en el Deportes Tolima.

Además de Luis Marquínez, Yeicar Perlaza terminó su respectivo préstamo con Independiente Santa Fe y por pedido expreso de Lucas González volverá a Nacional para afrontar el segundo semestre. Mismo caso con Kevin Parra que terminó su cesión con Internacional de Bogotá. No obstante, con Kevin podría haber un cambio de planes y el volante de La Pintada, Antioquia podría cambiar de aires.

NOVEDADES EN NACIONAL Y PRESENTACIÓN DE LUCAS GONZÁLEZ

Esa información de Yeicar Perlaza y de Kevin Parra llegó por el periodista Mauricio González que también dio otras novedades de Atlético Nacional para este segundo semestre. Lucas González también contará con César Haydar, pues, el club llegó a un acuerdo para pagar su ficha que pertenecía al RB Bragantino de Brasil.

La presentación de Lucas González y su cuerpo técnico, además de Víctor Marulanda como director deportivo será el miércoles 8 de julio a partir de las 11 de la mañana. González llega al club hasta junio de 2028.

Mauricio González también informó que, con Franco Armani, Nacional se está acercando a un acuerdo para que sea el sucesor de David Ospina que ya se despidió de la institución verdolaga. El club estaría negociando con River Plate para definir la contratación del argentino que dejó huella en la Copa Libertadores 2016.

¿EDWIN CARDONA Y JUAN MANUEL RENFIGO SIGUEN?

Aparte de estas novedades, Maurico González también informó que Edwin Cardona se va a quedar en Atlético Nacional. El volante tenía la opción de renovar con la institución antioqueña o bien, salir con una oferta de Universitario de Deportes que lo estaban buscando. Sin embargo, todo parece indicar que Cardona sigue al aceptar la renovación.

La otra noticia tiene que ver con Juan Manuel Rengifo que ha estado en el radar de grandes equipos del exterior por su buen momento y un futuro que llama mucho la atención. La convocatoria con la Selección Colombia en la lista de 55 jugadores para el Mundial también podría ayudar a que en algún momento haya un cambio de club.

De igual manera, Mauricio González afirma que no hay todavía ofertas para Juan Manuel Rengifo, y, por el momento, el mediocampista se quedará en la institución como una pieza fundamental para Lucas.