Así se mueve Millonarios en el mercado de fichajes: salidas, llegadas y rumores

Millonarios adelanta desde el pasado 21 de junio los trabajos de pretemporada pensando en los objetivos del segundo semestre de 2026, en donde tratará de luchar por los títulos de la Liga BetPlay y de la Copa BetPlay.

Mientras el grupo de jugadores cumple con las sesiones bajos las órdenes del cuerpo técnico, el entrenador Fabián Bustos y los directivos del club definen la conformación de la nómina.

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Salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Hasta el momento, desde Millonarios se han confirmado las salidas de siete jugadores, algunos por transferencia o préstamo, mientras que a otros por no renovación de contrato.

Se trata de Beckham David Castro, Diego Novoa, Nicolás Giraldo, Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Guillermo de Amores y Falcao García.

Fichajes de Millonarios

En cuanto a los refuerzos, Millonarios solo ha confirmado las incorporaciones de Darwin Cortés, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra.

Cortés es un defensa central que regresa al club embajador, después de un breve paso en condición de préstamo en el Vitória Guimarães SC B de Portugal.

Un caso similar es el de Daniel Ruiz, que retorna a Millonarios tras haber terminado su periplo por el CSKA Moscú de Rusia.

Finalmente, Francisco Chaverra llega al equipo bogotano, luego de negociar su transferencia desde Deportivo Independiente Medellín.

Renovaciones

Mientras la afición espera por más refuerzos, Millonarios llegó a un acuerdo para renovar hasta diciembre de 2026 el contrato del mediocampista y capitán David Mackalister Silva.

Millonarios busca guardameta

Una de las posiciones en las que más tiene urgencia reforzar Millonarios es en la de guardameta, teniendo en cuenta que Diego Novia no renovó contrato y ya se habría llegado a un acuerdo para terminar el vínculo de Guillermo De Amores.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Javier Burrai, portero argentino de 35 años, que fue dirigido por Fabián Bustos en Barcelona de Guayaquil.