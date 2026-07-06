Hace unas horas, César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, confirmó que una joya de Atlético Nacional de Medellín se va a jugar al fútbol del territorio mexicano.



El futbolista es Fabio Martínez, quien es defensor y tiene apenas 20 años. Martínez llegaría a Atlético San Luis. En un principio, el jugador llegaría a integrar las filas de la categoría Sub 21 del club.

El jugador que se iría de Nacional

“El defensor Fabio Martínez (20 años) deja Nacional y jugará en Atlético San Luis. Llega a préstamo por un año y con opción de compra. En principio, irá para el equipo sub 21”, informó Merlo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Se espera que el anuncio se haga oficial en los próximos días. Se espera que a Fabio Martínez le vaya muy bien en el conjunto azteca y pueda dar el salto a otros equipos de mayor envergadura.

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Nacional trabaja en el mercado de pases

Siguiendo con temas relacionados con Atlético Nacional de Medellín, el equipo sigue trabajando en el mercado de fichajes para armar un plantel competitivo de cara a lo que será la liga colombiana del segundo semestre del año.



Los hinchas del conjunto verde y blanco esperan anuncios de nuevos refuerzos en los próximos días. Hasta el momento, Nacional confirmó el arribo del nuevo director deportivo, Víctor Marulanda.

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El nuevo DT de Nacional

La institución también anunció la llegada del nuevo director técnico, Lucas Fidolo González Vélez. Lucas arribó al verdolaga procedente del Deportes Tolima, que está en la Copa Libertadores de América.



El miércoles 8 de julio, en la sede deportiva de Guarne, se llevaría a cabo la presentación de Lucas Fidolo González y su nuevo cuerpo técnico. Los hinchas de Atlético Nacional tienen mucha expectativa con el DT.











