El jugador que vuelve a Nacional por pedido de Lucas González

Atlético Nacional continúa trabajando en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que parece estar cerrado es el de Yeicar Perlaza, extremo que pertenece al club y que actualmente juega a préstamo en Independiente Santa Fe.

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Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la posibilidad de su regreso ha ganado impulso en los últimos días. La intención sería que el futbolista haga parte del proyecto deportivo que liderará Lucas González, quien recientemente asumió como nuevo entrenador del conjunto verdolaga.

Yeicar Perlaza, de nuevo a Nacional

Perlaza, de 23 años, llegó a Santa Fe a comienzos de 2025 mediante un préstamo con vigencia hasta diciembre de 2026. Sin embargo, Atlético Nacional estudia la posibilidad de interrumpir ese acuerdo para reincorporarlo de cara al segundo semestre.

En caso de concretarse la operación, Nacional tendría que compensar económicamente al conjunto cardenal por la finalización anticipada del préstamo, ya que el contrato entre ambas instituciones continúa vigente.

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El atacante es un futbolista que puede desempeñarse como extremo por ambas bandas y también actuar como lateral derecho, una polifuncionalidad que resulta atractiva para el estilo de juego que pretende implementar Lucas González.

Balance de Yeicar en Santa Fe

Durante su paso por Independiente Santa Fe, Perlaza ha sido un jugador de constante participación. En el primer semestre de 2026 disputó 20 partidos y, además, hizo parte de los planteles que conquistaron la Liga BetPlay y la Superliga.

La llegada del nuevo cuerpo técnico llevó a Atlético Nacional a revisar el rendimiento de varios futbolistas que se encontraban cedidos en otros equipos, y Perlaza aparece como uno de los que tendría mayores posibilidades de reincorporarse al plantel profesional.

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De momento, las conversaciones avanzan y el regreso del extremo parece una posibilidad cada vez más cercana, aunque las partes aún deben resolver los aspectos contractuales relacionados con su préstamo en Santa Fe.

Incluso, no se descarta que Atlético Nacional oficialice en los próximos días la llegada de Yeicar Perlaza, junto con la de otros refuerzos que también hacen parte de la planificación para afrontar la Liga BetPlay y los demás retos del segundo semestre de 2026.