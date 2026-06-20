Atlético Nacional sufre fuerte sanción y multa de la Dimayor

El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la resolución 064 de 2026 en la que se reportó una fuerte sanción y multa para Atlético Nacional, luego de los hechos registrados en la gran final de la Liga BetPlay que coronó a Junior de Barranquilla como campeón.

En el informe se determinó "sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza como delimita a continuación: (Tribuna Noroccidental, Tribuna Suroriental y Sector No. 8 de la Tribuna Occidental Baja) así como multa de nueve (9) SMLMV, equivalentes a quince millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos ($15.758.145) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Final (Vuelta) de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A".

Según se explicó en el informe arbitral y del comisario de campo, a Nacional se le encontró culpable por el "retraso de un (1) minuto y cuarenta (40) segundos debido a la limitada visibilidad por humo y lanzamiento de rollos de papel en el área de meta de la portería sur. Así como también se presentó retraso en el inicio del segundo tiempo por empleo de objetos inflamables".

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Adicionalmente, se estudió la "demora en juego: Al minuto 8’ del partido se presentó una demora de un (1) minuto para el cobro de un tiro de esquina del equipo visitante, debido al lanzamiento de rollos de papel".

Finalmente, se analizó la "ruptura del vidrio de la cabina de prensa No. 19, ubicada en el sector No. 8 de la Tribuna Occidental Baja, como consecuencia de un golpe (puño) que le propinó un aficionado".

De esta manera, Atlético Nacional se verá afectado en el inicio de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026.