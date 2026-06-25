Atlético Nacional toma decisión con el futuro de Juan Manuel Rengifo

Atlético Nacional tendrá una importante renovación para afrontar el segundo semestre de 2026, teniendo en cuenta la salida de Diego Arias del cargo de director técnico y el nombramiento de Víctor Marulanda como nuevo director deportivo del conjunto 'verdolaga'.

Lea también Los dos arqueros mundialistas que interesan en Nacional

En su regreso al equipo antioqueño, Marulanda tendrá como primera tarea lograr la contratación del nuevo entrenador que dirigirá al plantel profesional.

En las últimas horas han sido sondeados nombres como los de Reinaldo Rueda Rivera y Claudio Úbeda, sin embargo, no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial.

Otras de las tareas encomendadas a Marulanda tiene que ver con la conformación de la nómina, la salida o continuidad de algunos futbolistas.

Uno de los jugadores que más expectativas genera es, sin duda, Juan Manuel Rengifo, quien se ha convertido en la "nueva joya" de Atlético Nacional.

Nacional tomó decisión con Juan Manuel Rengifo

Teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado por Juan Manuel Rengifo desde el segundo semestre de 2025, varios equipos del exterior se han fijado en el mediocampista de 21 años.

Atlético Nacional se adelantó a una posible oferta, por lo que decidió renovarle el contrato hasta finales de 2029.

Lea también Salió de Nacional y ya lo buscan: el nuevo camino del entrenador Diego Arias

Inicialmente, el conjunto 'verdolaga' no ha recibido propuestas por el mediocampistas y se tendría garantizada su continuidad para el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, el propio Víctor Marulanda reconoció que en caso de recibir una oferta que cumpla con las expectativas sería inevitable permitir la salida del jugador.

Finalmente, Marulanda explicó que actualmente Atlético Nacional no le ha estipulado un valor en el mercado a Juan Manuel Rengifo.