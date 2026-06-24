En los últimos días, se ha mencionado que el argentino Claudio Úbeda, de 56 años, podría ser el nuevo director técnico de Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano.



Sobre el tema, en el programa Clásico Paisa, de este miércoles 24 de junio, se habló. Allí se indicó que el conjunto paisa no tiene en los planes contratar al exentrenador de Boca Juniors de Argentina.

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Úbeda no llegaría a Nacional

De esta manera, al menos por ahora, Claudio Úbeda no llegará al conjunto verdolaga. Úbeda, cabe mencionar, salió de Boca Juniors tras fracasar en la Copa Libertadores de América.



Y sobre el mismo DT que llegaría a Atlético Nacional de Medellín, el director deportivo Víctor Marulanda, en entrevista con Medio Tiempo, de Win Sports, dio pistas sobre quién sería.

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Las palabras de Víctor Marulanda

“Se viene hablando con una persona importante y con una grandeza dentro del FPC y sudamericano. La prioridad es conseguir entrenador; es un tema que queremos resolver lo más pronto; en los próximos días esperamos tener la noticia cerrada”, aseguró.



Se dice que el director técnico que llegará a la escuadra verde y blanca sería Reinaldo Rueda Rivera. Rueda, como bien se sabe, tuvo ya un glorioso paso por Atlético Nacional de Medellín.

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Los hinchas esperan refuerzos

“Estoy muy contento de volver, con una expectativa muy grande y con una responsabilidad más grande aún. La persona que está en este club sabe la responsabilidad que tiene: es ir por títulos y tener la sostenibilidad dentro del club. Ya estamos buscando dos o tres personas para mejorar el plantel”, añadió, en la entrevista en cuestión, tras regresar a la institución paisa.



Los hinchas de Atlético Nacional esperan que el club, en los próximos días, vaya anunciando de manera oficial el nombre del entrenador y de los jugadores que llegarían a reforzar el plantel.



