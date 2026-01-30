La Federación Colombiana de Fútbol, por medio de la Comisión Arbitral Nacional, publicó los audios del partido entre Deportivo Pasto vs. Millonarios FC , específicamente la jugada del primer gol del Pasto, donde evaluaron el posible fuera de lugar de los locales.

Pasto vs Millonarios: en el VAR estuvo Ricardo García de Santander y en el AVAR estuvo Ariel Quintana de Córdoba

El duelo en el estadio La Libertad, que terminó a favor de los locales 2-1, sirvió para que el equipo local tomara la punta del campeonato, sorpresa total en un plantel que tuvo una completa renovación, solo se quedaron tres jugadores de la temporada pasada.

El juego fue un mazazo para Millonarios, el equipo visitante necesitaba desesperadamente una victoria, la derrota los deja últimos en la tabla, y como si fuera poco con la destitución del técnico Hernán Torres.

En el encuentro, Wilmar Roldán fue el árbitro, la asistente número uno fue Mary Blanco de Boyacá. En el VAR estuvo Ricardo García de Santander y en el AVAR estuvo Ariel Quintana de Córdoba.

Los audios del VAR aseguran: “ En el minuto cuatro y después de una correcta recuperación del balón por parte del equipo local, además de una acertada ventaja dada por el árbitro, un jugador atacante realiza un paso a un compañero durante una fase de ataque que termina en gol. La árbitra asistente uno habilita la acción determinando una infracción de fuera de juego y convalidando la anotación en el campo”.

El VAR en su chequeo protocolario, utilizando las consideraciones de las reglas de juego, identifica en un paso a paso el momento de la anotación. El pase al anotador y la fase previa, donde aplica acertadamente el sistema de trazado de líneas, confirmando la decisión tomada en campo, ya que el jugador atacante al momento del pase de su compañero, se encuentra por detrás del penúltimo adversario sin incurrir en infracción a la regla 11.

Primer análisis, posible mano en el gol del Pasto: "Otra cámara, por favor, dale. Listo, no tenemos mano"

En los audios, se corrobora todas las posibilidades de la jugada: “Vamos, cojo la táctica, muchachos. Posible fuera de juego. Acá acabamos con el gol, vamos con el gol, descartemos una acción con la mano, vamos con cámara corta, exactamente. Otra cámara, por favor, dale. Listo, no tenemos mano”.

Dos fueras de lugar fueron chequeados en la acción de gol: “Vamos cámara de fuera de juego, vamos atrás, punto de contacto. Aquí. Aquí atrás. Atrás. De el punto de contacto. Adelante, adelante atrás, atrás, atrás. Ahí. Listo, un jugador de buena posición, listo, va para atrás”.

La segunda acción, la más polémica, convalidó el gol: “Vamos atrás. Este. Vamos a punto de contacto. Atrás, por favor, no vaya a reanudar. Aque de juego. Adelante. Adelante. Ahí. Listo, vamos a atrasar. Sí, señor. Voy con el penúltimo. Listo para la cabeza, por favor. Háblale, dígale, trazando líneas. segunda línea, por favor. Listo, listo, listo. Bájela, bájela, por favor por encima, bajito de la rodilla, bajito de la rodilla. Listo, listo, sí, señor. Guárdela, por favor. Listo, vamos atrás, vamos atrás. ¿Listo? Suéltela. Gol del número 23. Wilmar, confío el gol del número 23 rojo”.