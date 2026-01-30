Aunque América tuvo al frente un gran rival Once Caldas, el partido terminó igualado 1-1 gracias a los goles de Luis Sánchez en la visita y Mateo Castillo en los locales. Tras el compromiso el extremo dejó sus impresiones sobre el partido en el Pascual Guerrero.

Durante el desarrollo América remató 18 veces, por 4 que tuvo el Once. El equipo del Arriero arrancó muy bien, pero los dos remates al arco en comparación con los 7 que tuvo el local marcan una pauta de lo que fue el juego.

Mensaje claro para sus compañeros en el América: "tuvimos muchas ocasiones y no las aprovechamos"

El venezolano fue claro desde el comienzo: “Cómo lo digo, molesto, molesto porque tuvimos el dominio del partido completamente, pero lo hablamos, tuvimos muchas ocasiones y no las aprovechamos, y tenemos que hacer énfasis en eso, en seguir mejorando para todas esas ocasiones que tengamos intentar matar los partidos por decirlo así lo más pronto posible”.

Lea también Horas definitivas en el América: Hernández reconoce ofertas desde Brasil

El mensaje fue claro para sus compañeros de equipo: “Sí, sí, obviamente que sí. Pero ellos tienen que darle mucha importancia porque están teniendo una oportunidad muy bonita, de que le estén dando minutos y lo tienen que aprovechar. Es verdad que la directiva está trabajando en ello en traer un nueve, pero él mientras no esté, los jugadores que están disponibles en esa posición tienen que aprovecharlo porque es un escaparate para ellos también y lo tienen que hacer bien”.

Darwin Machís agregó: "vamos a preparar el Partido contra Nacional e ir a competir"

Después de un semestre de ausencia de la hinchada, este partido tuvo una asistencia en el Pascual Guerrero de más de catorce mil asistentes: “Es una afición bastante exigente, obviamente quieren ver a su equipo ganar. Nosotros hemos comenzado de la mejor manera y hay que seguir así y felicitarlo porque ahora están viniendo mucho al estadio en esta fecha animarlo y nosotros tenemos que trabajar para darle un buen espectáculo a ellos y sobre todo del buen espectáculo, sacar puntos positivos”.

Machis dejó un mensaje para su próximo rival, el miércoles 4 de febrero juega contra Nacional en el Atanasio Girardot: “Son complicada para nosotros y para ellos también. Ya a partir de estos días vamos a preparar el Partido contra Nacional e ir a competir, competir que queda mucho por delante”.