Baja sensible para Millonarios en el partido definitivo de la Liga Betplay

Comenzó la fecha 18 de la Liga Betplay, una de las jornadas definitivas en el certamen de apertura y en donde justamente Millonarios logró cumplir con la tarea de ganar en condición de local ante Deportes Tolima y mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase de la competencia.

El 'embajador' se llevó los tres puntos de la victoria, pero también salió del Estadio El Campín con una baja sensible como lo es la de Sebastián Valencia, quien no estaría presente en el último partido contra Alianza FC, en condición de visitante, por acumulación de tarjetas amarillas.

Sebastián Valencia recibe sanción con Millonarios en la Liga Betplay

La recta final de la Liga Betplay significa un enorme reto para Millonarios, ya que no supo aprovechar su buen momento en la competencia, cedió varios puntos en condición de local y de visitante y ahora está penando para obtener su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

El 'embajador' llegó a la fecha 18 con la obligación de sumar de a tres puntos para mantener viva la ilusión, aunque sea difícil y dependa de otros resultados.

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El equipo comandado por Fabián Bustos logró el primer objetivo que era ganarle a Tolima en El Campín. Lo hizo por un marcador de 2-0 y entró parcialmente dentro de los ocho mejores equipos.

Sin embargo, sigue haciendo falta que asuma el compromiso ante Alianza FC, el cual se jugará en el Estadio de Fútbol Armando Maestre de Valledupar. Este duelo no solamente será complicado para Millonarios por el escenario deportivo donde se jugará, sino porque llegará con la baja de Sebastián Valencia, quien fue amonestado con la tarjeta amarilla contra Tolima y tendría que cumplir con la sanción de acumulación.

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¿Cuándo se jugará el partido entre Alianza FC vs Millonarios?

Este último partido del todos contra todos de la Liga Betplay de apertura entre Alianza FC y Millonarios se llevará a cabo el miércoles 29 de abril sobre las 15:00 hora local.

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¿Cómo le ha ido a Sebastián Valencia con Millonarios?

El lateral izquierdo de 29 años arribó en la presente temporada al cuadro 'embajador' desde Fortaleza y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Bustos, habiendo completado un total de 13 partidos, más de 1.000 minutos dentro del campo de juego en donde se ha podido reportar con tres goles y cuatro anotaciones.