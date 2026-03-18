Bajas y altas en Junior para visitar a Medellín en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla ultima detalles para visitar este jueves 19 de marzo a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot en partido válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso, después de haber superado en condición de local a Fortaleza en la jornada anterior con marcador de 2-1. El triunfo le sirvió a los dirigidos por Alfredo Arias para mantenerse en el grupo de los ocho al llegar a 19 puntos.

Junior tendrá novedades para visitar a Medellín

Para visitar a Medellín, Junior de Barranquilla presentará importantes novedades, teniendo en cuenta jugadores sancionados y otros que regresarán, luego de recuperarse de algunos problemas físicos.

Inicialmente, el entrenador Alfredo Arias no podrá utilizar al zaguero central Jermein Zidane Peña, quien tendrá que pagar su segunda fecha de sanción, luego de haber sido expulsado en el encuentro contra Atlético Nacional.

Por otro lado, Junior seguirá teniendo a disposición al extremo Cristian Barrios, quien encendió las alarmas en el duelo contra Fortaleza por haber sido sustituido en el medio tiempo al quejarse de un golpe en uno de sus muslos.

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Sin embargo, Barrios ha demostrado mejoría en los entrenamientos, por lo que está disponible para el entrenador.

Junior también recuperó al mediocampista ofensivo Kevin Pérez, que ha sido baja desde el 18 de febrero, por lo que se perdió los partidos contra América de Cali, Independiente Santa Fe, Jaguares, Alianza, Nacional y Fortaleza.

El equipo barranquillero también tendrá disponible al juvenil Dylan Villarreal, quien ya ha sumado minutos con el plantel profesional. Villarreal se había ausentado por un golpe en un entrenamiento.

Bajas en Junior

Además de Jermein Zidane Peña, Junior tampoco contará con el mediocampista Guillermo Celis, que sigue en proceso de recuperación, luego de un problema muscular.

Dudas en Junior

La principal duda que tiene Junior para visitar a Medellín es Yimmi Chará, que sufrió un esguince de tobillo.