Junior tiene buena noticia para visitar a Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla volvió al triunfo en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 11 en condición de local a Fortaleza con marcador de 2-1.

El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a las anotaciones de Teófilo Gutiérrez y Jean Carlos Pestaña.

Con esta celebración, Junior se mantuvo dentro del grupo de los ocho al ubicarse en la quinta posición con 19 unidades, después de seis triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Buena noticia en Junior para visitar a Medellín

Para visitar a Deportivo Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla tiene la buena noticia de poder contar con el extremo Cristian Barrios.

El extremo de 27 años encendió las alarmas durante el triunfo sobre Fortaleza al ser sustituido en el entretiempo.

A Barrios le vio en el banco de suplentes cojeando y con una bolsa de hielo en uno de sus muslos.

Sin embargo, el propio jugador explicó que sus sustitución tuvo que ver con el golpe y no por algún problema mayor.

Ante esta situación, Cristian Barrios no tendrá inconvenientes para ser parte de la convocatoria de Junior para visitar a Deportivo Independiente Medellín el jueves 19 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

Lea también Cambios en la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 11

Próximos partidos de Junior en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla tendrá un apretado calendario en las próximas semanas, ya que iniciará su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Antes de debutar en el certamen internacional, el conjunto 'rojiblanco' enfrentará a Medellín, Bucaramanga y a Internacional de Bogotá.

Fecha 12 - jueves 19 de marzo

Medellín Vs Junior

Fecha 13 - Martes 24 de marzo

Junior Vs Bucaramanga

Fecha 14 - Domingo 29 de marzo

Internacional de Bogotá Vs Junior