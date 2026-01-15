La Liga BetPlay 2026-I está a la vuelta de la esquina y los 20 clubes se empiezan a armar con miras al torneo en busca de ser protagonistas, clasificar dentro de los ocho primeros y apostar por el título. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Deportivo Independiente Medellín, que ha sufrido bastante en fases definitivas.

Alejandro Restrepo fue renovado para este 2026 y con la necesidad de volver a reconciliarse con la afición, el título será lo único que aceptarán los hinchas en este 2026. Se armaron con Yony González, Juan Manuel Viveros, Salvador Ichazo, Marlon Balanta, Jhon Montaño, Didier Moreno y Enzo Larrosa. Sin embargo, arrancará este semestre con un dolor de cabeza.

Infortunadamente, a tres días de debutar en la Liga BetPlay contra el Deportivo Pasto, Medellín sufrió la dura lesión de Baldomero Perlaza que no podrá estar en el arranque liguero y que tampoco estaría en la fase previa de la Copa Libertadores contra el Liverpool de Uruguay.

BALDOMERO PERLAZA SE PIERDE EL ARRANQUE DE LA LIGA BETPLAY Y LA FASE 2 DE LA COPA LIBERTADORES

En el programa La FM Más Fútbol, Eduardo Luis tiró la mala noticia mientras dialogaba con Juan Felipe Cadavid. Para ello, citó a Óscar Tobón, periodista de Win Sports que indicó la baja de Baldomero Perlaza en el Medellín, “estará mes y medio afuera de las canchas por un desgarro en su posterior”.









La lesión se confirmó este jueves 15 de enero con un golpetazo fuerte para lo que será el 2026 en la Liga BetPlay, y tampoco llegaría para la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el primer partido del torneo internacional será el 17 de febrero en condición de visitante y que el segundo será siete días después en el Atanasio Girardot.

Baldomero Perlaza es una pieza fundamental para el equipo de Alejandro Restrepo, especialmente por la salida de Jaime Alvarado que ya ha dado de qué hablar en el Once Caldas marcándole un gol al América de Cali. Perlaza hacía gran pareja con Halam Loboa, y, seguramente, en su lugar estará Didier Moreno que acaba de unirse nuevamente al club tras salir campeón con el Junior de Barranquilla.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ BALDOMERO PERLAZA CON EL MEDELLÍN

Según el primer parte médico, el volante ex Atlético Nacional y Santa Fe estaría de regreso en un mes y medio. En ese orden de ideas, podría ser una opción para Alejandro Restrepo en la última semana de febrero o arrancando marzo si nada extraordinario ocurre en el ‘Poderoso’.

Bajo ese panorama, Baldomero Perlaza no podría estar en el arranque liguero enfrentando al Deportivo Pasto el domingo 18 de enero y se extendería seguramente hasta finales de febrero. Siguiendo el calendario, Medellín no podrá contar con el mediocampista hasta la décima jornada de la Liga BetPlay.

Se perdería entonces los juegos ante el Pasto, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Millonarios, Internacional de Bogotá, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Liverpool, Llaneros, Liverpool y Atlético Bucaramanga.