Boca se planta y se complica la salida de Marino Hinestroza

Atlético Nacional ya empezó a mover fichas en este mercado y el nombre de Marino Hinestroza vuelve a tomar protagonismo de cara a una posible salida al fútbol internacional.

En Nacional son conscientes de que este es el momento ideal para vender al extremo, un jugador que, aunque no tuvo un 2025 brillante, sigue siendo atractivo para clubes importantes del continente. Argentina y Brasil aparecen como los principales destinos posibles para el atacante.

Boca ofertó, pero Nacional espera más

Durante los últimos días, Boca Juniors presentó una oferta formal cercana a los cinco millones de dólares, cifra que fue rechazada por Atlético Nacional. El club antioqueño considera que el valor del jugador es superior y espera un mejor ofrecimiento, más aún teniendo en cuenta que debe repartir el dinero de una eventual venta en partes iguales con Columbus Crew de la MLS.

Aunque el deseo de Hinestroza es jugar en Boca, desde Argentina aseguran que el club xeneize no tiene pensado subir su propuesta inicial. Juan Román Riquelme confía en que la presión del jugador pueda ayudar a destrabar la negociación sin necesidad de hacer un esfuerzo económico mayor.

“La negociación con Nacional por Marino Hinestroza se mantiene en un impasse. Desde el conjunto colombiano no aceptaron las condiciones de Boca, mientras que el Xeneize tampoco quiere hacer un esfuerzo mayor”, señaló TyC Sports, dejando claro que la operación está, por ahora, en punto muerto.

Fluminense aparece como alternativa real

Ante este escenario, Fluminense de Brasil surge como la otra opción fuerte para el futuro de Marino Hinestroza. El club brasileño lo sigue desde hace tiempo, también disputará la Copa Libertadores y, según versiones cercanas a la negociación, ofrece mayores garantías en el pago.

Esta situación pone a Nacional en una posición expectante, analizando cuál es la mejor salida tanto en lo deportivo como en lo económico, mientras el jugador aguarda una definición que podría darse en las próximas semanas.

El futuro de Marino Hinestroza sigue abierto. Boca Juniors ya dejó claro que no irá más allá de su primera oferta, mientras Atlético Nacional mantiene su postura firme. Con Fluminense atento y el mercado avanzando, el extremo podría terminar su ciclo en el verdolaga, pero solo si aparece una propuesta que cumpla las expectativas del club.