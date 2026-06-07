Cada vez falta menos para que Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla, dos de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, se enfrenten por el partido de vuelta de la gran final de la liga del primer semestre del año.

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Nacional será local

El compromiso, al ser local el conjunto verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia, se ve a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot. El duelo se jugará este lunes 8 de junio.



La serie, como bien se sabe, marcha 3 goles a 0 a favor del conjunto tiburón. Por esto, la escuadra verdolaga tiene toda la obligación de salir con una intensidad muy alta para tratar de empatar o remontar la llave.

Habría un bombazo para la final

Y bien, abordando las arcas nacionalistas, en las últimas horas se conoció que un jugador que no pudo estar en el partido de ida podría estar como titular en el compromiso de vuelta de la final.



Se trata del lateral izquierdo argentino Milton Casco. Casto, en las últimas semanas, había sufrido una lesión y Atlético Nacional de Medellín informó que, debido a la misma, se perdía lo que restaba del torneo.

¿Casco será titular?

Sin embargo, el jugador vendría evolucionando en su recuperación y es posible que salga como titular ante Junior en el Atanasio. “A Casco no hay que descartarlo, el jugador y el staff médico han hecho todo lo médicamente posible para que llegue al partido”, dijo al respecto Mauricio Agudelo, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Habrá que esperar para conocer si esto va a suceder o no. Lo único cierto, si esta situación se materializa, es que sería un bombazo para la gran final de vuelta de la liga colombiana del primer semestre del año.







