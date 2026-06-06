Atlético Nacional de Medellín, hace apenas algunos días, anunció que los hinchas que deseen regresar la boleta y recibir la devolución de dinero pueden hacerlo, esto para la vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.

La ida quedó 3 a 0

La ida, en el estadio Romelio Martínez ante el Junior de Barranquilla, terminó 3 goles a 0 a favor del conjunto tiburón. El partido de vuelta, como bien se sabe, se va a jugar en el estadio Atanasio Girardot.



Tras el anuncio de la devolución de boletas, hace algunas horas, el mismo equipo verdolaga confirmó que solo una minoría de los aficionados solicitaron la devolución del dinero.

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El anuncio del club

“Cuando llegó el momento de elegir entre creer o rendirse, la inmensa mayoría eligió quedarse. 44.000 boletas vendidas y solo 76 devueltas. Gracias por seguir ahí, por creer y por demostrar una vez más que estos colores nos unen en los momentos que más importan”, indicó el club a través de su cuenta oficial de X.

“Las 76 boletas devueltas saldrán nuevamente a la venta. En nuestra siguiente publicación les compartiremos toda la información. Ahora, más que nunca, vamos todos JUNTOS por la remontada”, añadió.

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¿Se dará la remontada?

Atlético Nacional de Medellín, considerado como uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, confía en la remontada. La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. Habrá que esperar para conocer qué va a suceder.



El partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año se llevará a cabo el próximo domingo 8 de junio. La pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana.























