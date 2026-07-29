¿Brujería en el FPC? En Deportivo Cali hacen sorprendente revelación

Deportivo Cali quiere sacudirse de los malos resultados para volver a ser gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano y alejarse definitivamente de los puestos de descenso de la Liga BetPlay.

El equipo azucarero, que no disputa una fase final de la Liga BetPlay desde el segundo semestre de 2023, inició una reestructuración, después de que IDC Network adquiriera más del 80% de la institución y se confirmara el regreso de Rafael Dudamel como director técnico.

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¿Deportivo Cali sufrió de brujería?

En las últimas horas, Humberto Arias Jr, quien fue presidente de Deportivo Cali, hizo una sorpresiva revelación en diálogo con Deportes Sin Tapujo.

Arias Jr aseguró que durante su trabajo como directivo del club encontró "cosas misteriosas" al interior de la institución, que sin dudo afectó el rendimiento del equipo.

"Encontramos muchas cosas raras, pero mejor no hablar de eso. Yo soy muy creyente de Dios, pero la maldad existe desde el inicio de la humanidad", dijo.

El ex directivo agregó que incluso, cuando el bus de Deportivo Cali se accidente también encontraron objetos extraños.

"Después del accidente del bus, también encontramos cosas en el bus, cosas bastantes malucas", agregó.

"Había cosas extrañas en todos lados, en la sede de Pance, en el estadio, en la cada de concentraciones, en el bus, en la sede norte, en el camerino del estadio y hasta en una de las porterías del estadio", afirmó.

"En un partido, cuando jugamos contra América, un arquero se enojó por que me fui a una de las porterías por que habíamos sacado algo de esa portería. Yo fui a orar y a pedirle a Dios que limpiara nuestro estadio de todas esas cosas", amplió.

Finalmente, Humberto Arias Jr aseguró que coincide con Mario Alberto Yepes al decir que los principales enemigos del Deportivo Cali están al interior de la institución.

"Una de las cosas con las que estoy de acuerdo con Mario Alberto Yepes es que los enemigos del Deportivo Cali están adentro", dijo.