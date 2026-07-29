Deportivo Cali ya tiene rival para octavos de final de Copa BetPlay

Deportivo Cali ya conoce al equipo que enfrentará en los octavos de final de la Copa BetPlay. Atlético Nacional será el rival del conjunto azucarero, luego de eliminar a Tigres con un contundente marcador global de 4-0 en la serie de dieciseisavos de final.

El cuadro verdolaga llegó con ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida y este martes volvió a repetir el resultado en El Campín. Nicolás Rodríguez abrió el marcador con un golazo de media distancia y Alfredo Morelos amplió la diferencia en un mano a mano, sentenciando la clasificación antes del descanso.

Así llegó Cali a octavos de final de Copa BetPlay 2026

Mientras Nacional necesitó superar una ronda para instalarse en los octavos, Deportivo Cali esperaba rival tras avanzar directamente desde la fase 1A del certamen, instancia que disputó al no clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay durante el primer semestre de 2026.

En esa fase, el conjunto vallecaucano fue el mejor del grupo A con campaña perfecta. Sumó 12 puntos de 12 posibles después de vencer a Alianza FC, Boca Juniors de Cali, Atlético Bucaramanga y Real Santander, resultados que le aseguraron el primer lugar y el cupo a la siguiente ronda.

La serie entre azucareros y verdolagas comenzará con Deportivo Cali como local y terminará en Medellín, donde Nacional ejercerá la localía para el partido de vuelta.

El orden de la llave obedece a la ubicación de ambos equipos en la reclasificación de la Liga BetPlay al finalizar el primer semestre de 2026. Nacional terminó mejor posicionado y, por ese criterio, cerrará la serie en condición de local.

Se tratará de una de las llaves más atractivas de esta instancia, pues representa el duelo entre dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano, que entregará un lugar en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Cali o Nacional, contra Pasto o DIM en cuartos de Copa BetPlay

Quien avance de la serie entre Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín, que definirá al siguiente rival en el camino hacia el título.