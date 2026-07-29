Jugador del Cali fue descartado por Dudamel para el 2026-II: “No será tenido en cuenta”

Rafael Dudamel tiene la misión de volver a dejar al Deportivo Cali en el lugar que se merece una institución de tal importancia en el Fútbol Profesional Colombiano. Los azucareros llevan varios semestres sin poder pelear por la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Cali no sabe lo que es ganar una Liga BetPlay desde el 2021 cuando Rafael Dudamel logró superar al Deportes Tolima en los lanzamientos desde el punto penal para obtener el último título que la institución vallecaucana alzó. Han pasado cinco años y los resultados en los todos contra todos no han sido suficientes para clasificar.

Sin embargo, el Cali se armó de buena manera para este torneo con el esperado regreso de Nicolás Benedetti, reforzó la zaga defensiva, entre otros fichajes. Pese a esos nuevos jugadores, Rafael Dudamel dio a conocer que habló con un futbolista que no tendrá en cuenta en este segundo semestre.

JAVIER MENA FUE DESCARTADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

De acuerdo con la entrevista de Zona Libre de Humo con Rafael Dudamel, el entrenador venezolano comunicó que no tendrá en cuenta al joven mediocampista ofensivo, Javier Mena que había llegado al club a principios del 2026 procedente del Deportivo Pereira.

Fue presentado con el dorsal 14, pero no tuvo mucha regularidad a lo largo de estos seis meses. Apenas sumó dos encuentros de la Liga BetPlay 2026-I y uno de la Copa BetPlay. Rafael Dudamel afirmó que, “yo hablé con Javier Mena y le manifesté que no iba a ser tenido en cuenta este semestre”.

El tema de los 25 cupos disponibles y del mercado de fichajes del Cali pudo haber sido la razón para descartarlo. De igual forma, el entrenador venezolano sentenció que, “él es jugador del club y sigue entrenando normalmente”. Así las cosas, su regreso podría estar definido para el primer semestre del 2027 a la espera de que lo tengan en cuenta.

Seguramente si llega una oferta por el mediocampista ex Deportivo Pereira el Cali podría pensar en un préstamo o en una venta para que pueda sumar regularidad en la Liga BetPlay o afuera de Colombia. De lo contrario, seguirá entrenando, pero no jugaría en los torneos nacionales.

RAFAEL DUDAMEL BUSCA UN EXTREMO PARA DEFINIR EL MERCADO DE FICHAJES

En últimos días, Deportivo Cali confirmó nada más ni nada menos que el fichaje de Carlos Arturo Bacca, procedente del Junior. Un fichaje lleno de fútbol y de una trayectoria atractiva en Colombia y en Europa. Sin embargo, para Rafael Dudamel, la necesidad es contratar a un extremo.

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Javier Mena podía ser la solución, pero fue descartado por el entrenador venezolano ex Atlético Bucaramanga. En esa misma entrevista con Zona Libre de Humo, Rafael Dudamel afirmó que, “ha sido complejo lo del extremo porque lo necesitamos nosotros y también los otros equipos, los que hemos buscado sus equipos no los han cedido".

Marino Hinestroza también podía ser la alternativa, pero el entrenador dejó claro que nunca hubo ilusión en fichar a Marino por el dinero que pagó Vasco da Gama. Además, el cuadro brasileño rechazó una oferta que había enviado el Deportivo Cali hace unos días.