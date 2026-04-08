Bucaramanga, a la expectativa por la renuncia de Leonel Álvarez

En Atlético Bucaramanga crece la expectativa por una posible salida de su entrenador, Leonel Álvarez, en medio de un momento deportivo adverso que ha generado inquietud en la interna del club.

Según reveló el periodista Jotas Mantilla a través de su cuenta de X, la directiva del equipo leopardo estaría a la espera de la renuncia del estratega, considerando los recientes resultados negativos.

Y es que Bucaramanga atraviesa una racha complicada, con cuatro derrotas consecutivas: 0-2 frente a Junior, 1-2 contra Santa Fe, 0-2 ante América y 1-2 frente a Águilas Doradas, una seguidilla que ha golpeado el rendimiento del equipo.

En ese contexto, la dirigencia consideraría que la salida de Álvarez debería darse por decisión propia, bajo el argumento de “malos resultados”, evitando así tomar medidas más drásticas desde lo contractual.

De momento, no se contempla un despido formal del entrenador, debido a que esto implicaría el pago de una indemnización por la interrupción anticipada de su contrato, situación que el club buscaría evitar.

Mientras tanto, desde la interna también se proyectan movimientos a futuro, ya que, de acuerdo con la misma fuente, el Bucaramanga tendría en carpeta la llegada de un arquero y dos refuerzos adicionales para el segundo semestre de 2026.

Balance de Leonel Álvarez como técnico del Bucaramanga

Cabe recordar que Leonel Álvarez asumió la dirección técnica del equipo en 2025, y desde entonces ha dirigido un total de 65 partidos, con un balance de 28 victorias, 19 empates y 18 derrotas, para un rendimiento del 52,8 %.

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¿Cuántos puntos suma Bucaramanga en Liga BetPlay 2026-I?

En lo que respecta al presente campeonato, el conjunto santandereano ocupa la duodécima posición con 19 puntos, quedando a tres unidades del octavo lugar, por lo que aún mantiene opciones de clasificar a los playoffs semifinales.

Así las cosas, en Atlético Bucaramanga se vive un momento de incertidumbre, a la espera de una decisión por parte de Leonel Álvarez en los próximos días, en un panorama donde los resultados y el futuro inmediato del equipo están en juego.