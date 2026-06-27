Bucaramanga al fin encontró al remplazo de Aldair Quintana; llega un portero de selección

Atlético Bucaramanga está muy cerca de cerrar la contratación del arquero que ocupará el lugar dejado por Aldair Quintana. Todo apunta a que el elegido será el uruguayo Cristopher Fiermarín, quien recientemente hizo parte de las convocatorias de la selección de su país, aunque finalmente no integró la lista para la Copa del Mundo 2026.

El guardameta, de 28 años, pertenece a Defensa y Justicia de Argentina y ya tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador del conjunto santandereano de cara al segundo semestre de la temporada.

Así sería el negocio para el fichaje de Cristopher Fiermarín a Bucaramanga

De concretarse la negociación, Fiermarín llegaría al Leopardo mediante un préstamo por un año, con una opción de compra incluida al finalizar el vínculo, fórmula que permitiría al club evaluar su rendimiento antes de adquirir sus derechos deportivos.

El arquero no es un desconocido para el fútbol colombiano. Durante 2025 defendió la camiseta de Deportes Tolima, donde tuvo actuaciones destacadas que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del equipo de Ibagué.

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Su buen desempeño en la Liga BetPlay dejó una imagen positiva entre la afición colombiana, gracias a sus reflejos, seguridad bajo los tres palos y capacidad para responder en partidos de alta exigencia.

Con su llegada, Bucaramanga espera cubrir una de las bajas más sensibles de su plantilla. Aldair Quintana dejó una huella importante en la institución, al ser considerado por muchos como el arquero más trascendental en la historia reciente del club.

Tras varias temporadas defendiendo el arco santandereano, Quintana fue transferido a Independiente del Valle durante el primer semestre de 2026, cerrando un ciclo marcado por títulos, actuaciones determinantes y un alto rendimiento.

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Ahora, la dirigencia del Bucaramanga confía en que la experiencia internacional y el conocimiento que Fiermarín ya tiene del fútbol colombiano faciliten su adaptación y le permitan asumir el reto de custodiar uno de los arcos con mayor expectativa de cara al nuevo campeonato.

En caso de superar los exámenes médicos y finalizar la documentación correspondiente, el arquero uruguayo se convertiría en uno de los principales refuerzos del equipo para afrontar la Liga BetPlay y los retos deportivos del segundo semestre de 2026.