Los dos arqueros que llegarían a Millonarios para el segundo semestre

Millonarios continúa moviéndose en el mercado de fichajes y ya tendría definidos a los dos arqueros que reforzarán su plantilla para el segundo semestre de 2026: Javier Burrai y Joan Parra, quienes llegarían para cubrir las salidas que afronta el club en esa posición.

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El embajador ya acordó la desvinculación de Diego Novoa y también adelanta conversaciones para concretar la salida del uruguayo Guillermo de Amores. De esta manera, el arco azul tendría una renovación casi total de cara a la Liga y la Copa BetPlay.

Los arqueros que ha analizado Millonarios para 2026-II

La información fue revelada por el periodista Guillermo Arango, de La FM, quien además aseguró que la primera opción de Millonarios era Tomás Marchiori. Sin embargo, Vélez Sarsfield decidió retener al guardameta ante la inminente salida de Álvaro Montero rumbo a Boca Juniors.

Trayectoria de Javier Burrai, próximo arquero de Millonarios

Ante ese panorama, la dirigencia aceleró las negociaciones por Javier Burrai. El experimentado portero, de 35 años, nació en Argentina y también cuenta con nacionalidad ecuatoriana. Actualmente milita en Sarmiento de Junín y acumula una amplia trayectoria en clubes como Arsenal, Guillermo Brown, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Macará, Barcelona SC, Talleres de Córdoba y Sarmiento de Junín.

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Joan Parra, de Once Caldas a Millonarios

El otro nombre es el de Joan Parra, arquero antioqueño de 25 años que viene de destacarse con Once Caldas. De hecho, para muchos aficionados fue el jugador más destacado del conjunto blanco durante el primer semestre de 2026 gracias a sus constantes intervenciones bajo los tres palos.

Antes de consolidarse en Once Caldas, Parra defendió el arco de Envigado FC, club en el que inició su carrera profesional y desde donde comenzó a llamar la atención de varios equipos del fútbol colombiano.

Un detalle que ha alimentado los rumores es que tanto Burrai como Parra ya siguen a Millonarios en redes sociales, una señal que suele interpretarse como un indicio de que las negociaciones están muy avanzadas o incluso completamente acordadas.

Se espera que en los próximos días el club haga oficiales ambas incorporaciones. Con estos movimientos, Millonarios buscará conformar una plantilla competitiva para pelear por los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, competencias en las que centrará todos sus esfuerzos durante el segundo semestre, al no tener participación internacional.