Bucaramanga busca a su nuevo arquero; hay candidato

Atlético Bucaramanga dejó atrás el irregular rendimiento demostrado en el primer semestre y ya empezó los trabajos de pretemporada pensando en la Liga BetPlay-II de 2026.

Bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Peirano, el conjunto leopardo le dio inicio a un nuevo proyecto deportivo, al que todavía no se han sumado refuerzos.

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Atlético Bucaramanga tiene en la mira a su nuevo guardameta

En medio de los trabajos de pretemporada, Peirano y los directivos de Atlético Bucaramanga están en la búsqueda de un nuevo guardameta, ya que luego de la salida de Aldair Quintana al Independiente del Valle de Ecuador, los santandereano no encontraron en Luis Erney Vásquez y Luis Matheus un arquero de confianza

Este viernes 19 de junio, Julián Capera dio a conocer que en Atlético Bucaramanga hay interés por fichar a Jorge Iván Soto, que no continuará en América de Cali al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

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Soto, con 32 años, estaría en búsqueda de una nueva oportunidad en el Fútbol Profesional Colombiano o en el exterior para tener regularidad.

Otros arqueros en carpeta de Bucaramanga

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El nombre de Jorge Soto se suma al de Salvador Ichazo, que también había entrado en carpeta de Atlético Bucaramanga.

Ichazo, que brilló en Deportivo Pereira en sus primeros años en el fútbol colombiano, no pudo demostrar su mejor nivel en Deportivo Independiente Medellín y terminó perdiendo la titularidad con Eder Chaux.