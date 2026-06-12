Pablo Peirano sigue sacando jugadores de Bucaramanga: nueva baja confirmada

Atlético Bucaramanga se sigue robando el protagonismo en el FPC tras la larga novela por la que pasaron con la salida de Leonel Álvarez y la que empieza ahora con Pablo Peirano, quien llegó haciendo bastantes cambios en la plantilla de jugadores.

El estratega uruguayo fue presentado durante el cierre de la Liga Betplay, causando gran expectativa en los hinchas y directivos de la institución bumanguesa, pero para llegar a cumplir con los objetivos que se plantearon y no desilusionar, está haciendo modificaciones en el equipo que quiere dirigir el próximo semestre, habiendo anunciado recientemente una nueva baja en la zona ofensiva, la de Gleyfer Medina.

Peirano se despidió de otro delantero de Bucaramanga

El técnico de 52 años poco a poco se ha venido dando a conocer en el mundo del fútbol tras su paso por grandes equipos como Santa Fe y Nacional de Uruguay, y ahora tendría un nuevo reto con Atlético Bucaramanga, con el cual ya firmó contrato para empezar a dirigir.

El 'leopardo' sería el equipo que más cambios tendría durante el presente mercado de fichajes sería el 'leopardo', comenzando con su banquillo técnico y la llegada de Peirano, quien además se está despidiendo de varios jugadores, que, al parecer, no se acoplan a la idea de juego que quiere implantar.

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Jefferson Mena, Israel Alba y Fáber Gil, fueron los primeros futbolistas a los cuales Peirano les dio baja en Bucaramanga y ahora se suma un joven delantero como lo es Gleyfer Medina.

El atacante de tan solo 21 años no habría cumplido con las expectativas de Pablo Peirano y, a pesar de contar con contrato vigente hasta diciembre del presente año, se habría llegado a un mutuo acuerdo para su salida.

¿Cómo le fue a Gleyfer Medina con Bucaramanga?

Leonel Álvarez puso a debutar a Gleyfer Medina como futbolista profesional en la escuadra bumanguesa y bajo su mandato le dio la oportunidad de disputar 25 partidos, 398 minutos en el campo y en los cuales se pudo reportar con tres anotaciones, todas en la Liga Betplay de clausura 2025.

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Bucaramanga quiere romper el mercado de fichajes con Ichazo

tomando en cuenta que se quiere hacer una reestructuración en todo el equipo, comenzando con la llegada de Amaranto Perea en el banquillo técnico, se está pensando en la posibilidad de dejar ir a Salvador Ichazo en condición de préstamo a Bucaramanga.

Según se dio a conocer, la negociación ya estaría avanzada y habría un acuerdo que le agrada a las partes que están involucradas, por lo que el fichaje podría ser un hecho.