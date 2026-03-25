Bucaramanga complicó su futuro en la Liga BetPlay: cuentas y calendario

Atlético Bucaramanga puso en riesgo su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, después de caer en condición de visita ante Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 13.

Con la derrota, el equipo leopardo descendió a la novena posición con 19 puntos, luego de cuatro victorias, siete empates y una derrota.

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Bucaramanga complicó su clasificación

A pesar de tener un partido pendiente frente a Águilas Doradas, el cual es válido por la séptima fecha, el panorama para Atlético Bucaramanga está complicado, ya que deberá llegar a 29 puntos para luchar por la clasificación.

Los 'leopardos' tendrían que ganar 10 unidades de las 21 que todavía tiene en juego para luchar por un boleto a los playoffs, sin embargo, los dirigidos por Leonel Álvarez tendrán que afrontar un duro calendario con rivales que también están en disputa por los puestos de clasificación.

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Como local, Atlético Bucaramanga se medirá con Santa Fe, Boyacá Chicó y Jaguares, mientras que los santandereanos visitarán a América de Cali, Águilas Doradas, Atlético Nacional y Fortaleza.

Calendario de Bucaramanga en la Liga BetPlay

Fecha 14

Bucaramanga Vs Santa Fe

Fecha 15

América Vs Bucaramanga

Fecha 7 - Partido aplazado

Águilas Vs Bucaramanga

Fecha 16

Bucaramanga Vs Boyacá Chicó

Fecha 17

Atlético Nacional Vs Bucaramanga

Fecha 18

Bucaramanga Vs Jaguares

Fecha 19

Fortaleza Vs Bucaramanga

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 27 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Junior - 22 puntos

5. Internacional de Bogotá - 21 puntos

6. Millonarios - 20 puntos

7. América de Cali - 20 puntos

8. Tolima - 20 puntos

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Cali - 16 puntos

11. Águilas - 16 puntos

12. Llaneros - 15 puntos

13. Santa Fe - 15 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Jaguares - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Cúcuta - 8 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos