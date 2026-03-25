Bucaramanga complicó su futuro en la Liga BetPlay: cuentas y calendario

Atlético Bucaramanga puso en riesgo su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, después de caer en condición de visita ante Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 13.
Con la derrota, el equipo leopardo descendió a la novena posición con 19 puntos, luego de cuatro victorias, siete empates y una derrota.
Bucaramanga complicó su clasificación
A pesar de tener un partido pendiente frente a Águilas Doradas, el cual es válido por la séptima fecha, el panorama para Atlético Bucaramanga está complicado, ya que deberá llegar a 29 puntos para luchar por la clasificación.
Los 'leopardos' tendrían que ganar 10 unidades de las 21 que todavía tiene en juego para luchar por un boleto a los playoffs, sin embargo, los dirigidos por Leonel Álvarez tendrán que afrontar un duro calendario con rivales que también están en disputa por los puestos de clasificación.
Como local, Atlético Bucaramanga se medirá con Santa Fe, Boyacá Chicó y Jaguares, mientras que los santandereanos visitarán a América de Cali, Águilas Doradas, Atlético Nacional y Fortaleza.
Calendario de Bucaramanga en la Liga BetPlay
Fecha 14
Bucaramanga Vs Santa Fe
Fecha 15
América Vs Bucaramanga
Fecha 7 - Partido aplazado
Águilas Vs Bucaramanga
Fecha 16
Bucaramanga Vs Boyacá Chicó
Fecha 17
Atlético Nacional Vs Bucaramanga
Fecha 18
Bucaramanga Vs Jaguares
Fecha 19
Fortaleza Vs Bucaramanga
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 27 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Once Caldas - 23 puntos
4. Junior - 22 puntos
5. Internacional de Bogotá - 21 puntos
6. Millonarios - 20 puntos
7. América de Cali - 20 puntos
8. Tolima - 20 puntos
9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Cali - 16 puntos
11. Águilas - 16 puntos
12. Llaneros - 15 puntos
13. Santa Fe - 15 puntos
14. Fortaleza - 14 puntos
15. Medellín - 13 puntos
16. Jaguares - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Cúcuta - 8 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Pereira - 6 puntos