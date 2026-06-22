Este lunes 22 de junio, Atlético Bucaramanga confirmó la salida de uno de sus jugadores. Se trata de Carlos De Las Salas, quien tiene 28 años y es lateral izquierdo. El jugador podrá negociar con otros clubes.



“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Carlos De Las Salas no continuará en nuestra institución”, escribió el equipo leopardo.

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El anuncio

“Expresamos nuestro agradecimiento por su compromiso y dedicación durante el tiempo en que hizo parte de nuestro equipo, y le deseamos éxitos en los desafíos personales y deportivos”, añadió.



El equipo, que ahora es entrenado por el uruguayo Pablo Peirano, se prepara para lo que será el inicio de la liga colombiana del primer semestre del año, en la que espera ser protagonista.

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“El Club Atlético Bucaramanga continúa avanzando en la planificación y fortalecimiento de su proyecto deportivo, con miras a los retos que afrontará en la próxima etapa de competencia”, sentenció el equipo.



Atlético Bucaramanga deberá reforzarse de una muy buena manera si quiere clasificar a los cuadrangulares finales de la liga y pelear por un puesto en la final. La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible.

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Otra salida en el leopardo

Días antes del anuncio de la salida de Carlos De Las Salas, Atlético Bucaramanga, también a través de sus plataformas digitales, comunicó la no continuidad de Gleyfer Medina.



“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Gleyfer Medina no continuará haciendo parte de nuestra institución. Agradecemos su entrega durante el tiempo en que vistió la camiseta leoparda y le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos”, informó el equipo.