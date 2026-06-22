Se cayó histórico fichaje de Bucaramanga a Europa

Atlético Bucaramanga se vuelve a robar todas las miradas en el mercado de fichajes, pero no precisamente porque ya se haya empezado a reforzar, sino porque en el proceso de empezar a liberar cupos y llevar a cabo nuevas negociaciones se habría caído una histórica para el club.

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El conjunto 'leopardo' comenzó con una reestructuración exhaustiva en la plantilla y ya habría confirmado la salida de varios jugadores, en donde se encontraba José García, quien estaba a punto de convertirse en un traspaso histórico para el equipo, pero los acuerdos con la escuadra europea no tomaron ningún rumbo.

José García ya no jugará en Europa y regresa a Bucaramanga

Pablo Peirano llegó haciendo grandes cambios en Bucaramanga con el objetivo de cumplir con las expectativas que hay con respecto a su contratación y de paso devolverle la gloria al equipo de quedar campeón, tal como lo hicieron con Rafael Dudamel.

En busca de obtener estos resultados positivos, el uruguayo ya habría tomado la decisión de no continuar con jugadores como Jefferson Mena, Israel Alba, Gleyfer Medina y Fáber Gil.

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Otro de los jugadores que estaba en planes de salida era José García, quien está en planes del fútbol de Europa para jugar en una liga bastante conocida por los colombianos, la de Rusia. Lamentablemente, cuando el jugador ya se encontraba en suelo ruso, la negociación no tomó buen rumbo.

El conjunto ruso habría cambiado un par de detalles en el traspaso, situación que no le habría agradado del todo al equipo colombiano, por lo que decidieron que no se llevaría a cabo el fichaje y el defensor regresaría al país cafetero.

¿Cuál era la primera negociación de Bucaramanga con José García?

Según se dio a conocer, el defensor de tan solo 22 años ya habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Baltika, club que pagó 1.5 millones de dólares y que le permitiría al nacido en Timbiqui tener su primera experiencia deportiva a nivel internacional.

¿Cómo le ha ido a José García en Bucaramanga?

El central de 22 años arribó desde Patriotas a Bucaramanga a inicios de la temporada 2025 y desde entonces tuvo la oportunidad de jugar 40 partidos, estando más de 2.700 minutos en cancha, reportándose con un gol y dos asistencias.