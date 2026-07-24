Bucaramanga confirmó la salida de una de sus figuras

Este viernes 24 de julio, Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de uno de sus jugadores. El club leopardo confirmó la salida del mediocampista Gustavo Charrupi, quien tiene apenas 22 años.

Lea también Millonarios vs Bucaramanga tendrá un árbitro que no le gusta a los hinchas

Charrupi se va para Chile

El jugador nacido en la ciudad de Cali no seguirá su carrera deportiva en otro equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano, pues se va a jugar al Everton de Viña del Mar de Chile.



“El Club Atlético Bucaramanga informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda nuestra hinchada que el jugador Gustavo Charrupi continuará su carrera profesional en condición de préstamo en el club Everton de Viña del Mar de Chile”, escribió la institución.

Lea también Diego Novoa recibió la mejor noticia con Bucaramanga: Dimayor ya lo confirmó

El anuncio

“La institución agradece a Gustavo por su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo que defendió nuestros colores, y le desea muchos éxitos en este nuevo reto deportivo. El Atlético Bucaramanga continuará trabajando en la consolidación de su proyecto deportivo, acompañando el proceso de sus jugadores y generando oportunidades para su evolución profesional”, añadió.



Los hinchas del Bucaramanga esperan que el equipo sea más que protagonista en la liga colombiana del segundo semestre del año, que arranca este fin de semana. Habrá que esperar para conocer si el leopardo logrará meterse en las finales.

Lea también Atlético Bucaramanga confirmó su quinto fichaje para el segundo semestre de 2026

Cantillo llegó al club

Uno de los fichajes del club para este semestre fue el de Víctor Cantillo. “Nacido el 15 de octubre de 1993 en Zona Bananera, Magdalena, Cantillo ha construido una destacada carrera vistiendo las camisetas de Atlético F. C., Leones F. C., Deportivo Pasto, Junior F. C., Atlético Nacional, Corinthians de Brasil y, recientemente, Clube do Remo”, anunció la escuadra de Santander.



“Su buen desempeño también le abrió las puertas de la Selección Colombia. En 2018 recibió su primera convocatoria para los partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial de Rusia y, el 16 de noviembre de 2021, debutó oficialmente con la selección absoluta en el empate 0-0 frente a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022”, añadió.











