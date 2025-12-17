Bucaramanga encontraría en Nacional al reemplazo de Pons

Mientras el mercado de fichajes empieza a tomar fuerza en el fútbol colombiano, en Atlético Bucaramanga ya se mueven con cautela ante un escenario que podría cambiar por completo su planificación para 2026. El futuro de su principal referente ofensivo no está definido y puertas adentro, el club no quiere quedarse sin respuestas si la salida se concreta.

La posible salida de Luciano Pons prende las alarmas en Bucaramanga

Luciano Pons, goleador de la Liga BetPlay 2025, aún no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el cuadro leopardo. Esta situación ha despertado el interés de otros equipos del FPC, especialmente América de Cali, que estaría dispuesto a mejorar de forma considerable la propuesta económica que hoy tiene sobre la mesa el delantero argentino.

Ante este panorama, la dirigencia de Bucaramanga ya asume que la salida de su artillero es una posibilidad real. Por ello, el club comenzó a estudiar alternativas que le permitan no perder peso ofensivo de cara a una temporada 2026 en la que afrontará Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana.

Dairon Asprilla, el nombre que aparece desde Atlético Nacional

Uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza como posible reemplazo, o competidor directo en caso que se quede Pons, es Dairon Asprilla, actualmente en Atlético Nacional. El extremo chocoano llegó al conjunto verdolaga a mediados de 2024 y aunque ha tenido actuaciones destacadas, no ha logrado consolidarse plenamente y es uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada.

Según versiones que circulan en el entorno, la llegada de Asprilla a Bucaramanga podría darse incluso si Pons termina quedándose. La idea sería fortalecer el ataque con un jugador de características similares y elevar la competencia interna. Todo apunta a que Asprilla podría salir de Nacional pese a tener un año más de contrato, ya que tanto el club como el futbolista evaluarían una rescisión anticipada.

Un Bucaramanga que piensa en grande para 2026

Más allá de lo que ocurra con Luciano Pons, Atlético Bucaramanga deja claro que su intención es armar un plantel competitivo para el próximo año. Tras un 2025 en el que logró ubicarse en el top 10 de la reclasificación y asegurar su cupo a la Copa Sudamericana 2026, el equipo santandereano quiere dar un salto de calidad.

Con Pons o sin él, el mensaje es claro, el Leopardo no quiere improvisar y ya se mueve en el mercado para sostener su ambición deportiva en el FPC y en el plano internacional.