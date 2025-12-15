Bucaramanga le daría primer golpe a Internacional de Bogotá: le quitarían una joya

El Atlético Bucaramanga ha dado más noticias por los jugadores que han salido de la institución que por contrataciones o posibles opciones para reforzarse. Salieron Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Fredy Hinestroza.

Son siete bajas contra ninguna contratación hasta ahora. Los dirigidos por Leonel Álvarez esperan ser protagonistas en el 2026 con competencia internacional en sus manos como la Copa Sudamericana que se convierte en uno de los máximos objetivos.

Con todo lo que está en juego ya se empieza a rumorear las opciones que puede tener el Atlético Bucaramanga en el mercado de fichajes y ahí aparece Kevin Parra, volante que estuvo en el último semestre en La Equidad a préstamo por parte de Atlético Nacional. Se espera que pueda seguir en el proyecto con el nuevo nombre de Internacional de Bogotá.

ATLÉTICO BUCARAMANGA QUIERE CONFIRMAR A KEVIN PARRA COMO SU NUEVO FICHAJE

Kevin Parra ya había dado claves de que quería jugar en el Atlético Bucaramanga después de un partido entre los bumangueses y capitalinos. Sin embargo, el presidente de Internacional de Bogotá, Nicolás Maya dejó en claro durante la entrevista con Planeta Fútbol que Parra estaba completamente asegurado, por lo menos en el primer semestre del 2026.

Es propiedad de Atlético Nacional y el club de Medellín no estaría interesado en estos momentos en repatriarlo. A sus 22 años, Kevin Parra continuaría en Internacional de Bogotá o buscará nuevos aires para sumar regularidad, dado que se trata de una de las joyas de la cantera verdolaga.









De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Kevin Parra busca una salida de Internacional de Bogotá, “se encuentra en el radar de Atlético Bucaramanga, se trabajan en detalles y mirar si se puede salir”. Tendría que llegar una oferta interesante para llevarse al antioqueño por la certera respuesta de Nicolás Maya en que se quedará.

NACIONAL TAMBIÉN TOMARÍA PARTIDA EN EL FUTURO INMEDIATO DE KEVIN PARRA

Como el jugador es propiedad de Atlético Nacional con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, cualquier cambio de equipo tendría que ser notificado al cuadro verdolaga. Si le va bien en el semestre, los antioqueños podrían volver a pedir de vuelta al volante.

Jugar en Atlético Bucaramanga podría complicar más su regreso, pues tendría mucha competencia en el centro del campo por ser un club más competitivo en donde no tendría su puesto asegurado. Sin embargo, le daría la oportunidad de jugar una copa internacional como la Sudamericana que puede ser determinante para convencerlo y salir a la capital santandereana.

En Internacional de Bogotá es una pieza fundamental y Nicolás Maya quiere blindarlo para el 2026. En el cuadro capitalino podría ser titular y ponerse el título de referente. Habrá que esperar qué camino tomará el volante a sus 22 años y con posibilidades de ser parte de un novedoso equipo, saltar a Bucaramanga en donde ya afirmó que iba a jugar el 2026 en dicha ciudad.

El préstamo que Atlético Nacional selló con La Equidad (Internacional de Bogotá) es por un año y con una opción de compra. Los bogotanos también podrían ejecutar esa condición y mantener al volante por más tiempo.