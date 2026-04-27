Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Inter de Bogotá

Este domingo 26 de abril, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país, se enfrentaron por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año.

4 a 0

Inter estaba obligado a conseguir la victoria para seguir con chances claras de clasificarse a los cuartos de final del torneo. Y bien, la escuadra dueña de casa obtuvo el triunfo por 4 goles a 0.



Facundo Boné, Ian Poveda, Fabricio Sanguinetti y Joan Castro marcaron los tantos de Internacional de Bogotá. Fue un compromiso atractivo de inicio a fin, sobre todo por la actuación del argentino Ricardo Valiño.

Inter es séptimo

Con el triunfo, Inter de Bogotá llegó a 28 puntos y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Con una victoria en la última jornada del todos contra todos podrá obtener la clasificación.



Incluso, un empate y algunos otros resultados que se den le podrían servir al club capitalino para estampar su nombre en la próxima ronda del campeonato de la primera división.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos