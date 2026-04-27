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Colombia

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Inter de Bogotá

La última fecha del todos contra todos estará emocionante.
Carlos Cañas
Inter de Bogotá.
Inter de Bogotá. // @InterBogOficial

Este domingo 26 de abril, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país, se enfrentaron por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año.

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4 a 0

Inter estaba obligado a conseguir la victoria para seguir con chances claras de clasificarse a los cuartos de final del torneo. Y bien, la escuadra dueña de casa obtuvo el triunfo por 4 goles a 0.

Facundo Boné, Ian Poveda, Fabricio Sanguinetti y Joan Castro marcaron los tantos de Internacional de Bogotá. Fue un compromiso atractivo de inicio a fin, sobre todo por la actuación del argentino Ricardo Valiño.

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Inter es séptimo

Con el triunfo, Inter de Bogotá llegó a 28 puntos y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Con una victoria en la última jornada del todos contra todos podrá obtener la clasificación.

Incluso, un empate y algunos otros resultados que se den le podrían servir al club capitalino para estampar su nombre en la próxima ronda del campeonato de la primera división.

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En la última jornada, Internacional de Bogotá se tendrá que ver las caras, en un duelo directo por la clasificación, con Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos

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