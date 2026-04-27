Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Inter de Bogotá

Este domingo 26 de abril, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país, se enfrentaron por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año.
4 a 0
Inter estaba obligado a conseguir la victoria para seguir con chances claras de clasificarse a los cuartos de final del torneo. Y bien, la escuadra dueña de casa obtuvo el triunfo por 4 goles a 0.
Facundo Boné, Ian Poveda, Fabricio Sanguinetti y Joan Castro marcaron los tantos de Internacional de Bogotá. Fue un compromiso atractivo de inicio a fin, sobre todo por la actuación del argentino Ricardo Valiño.
Inter es séptimo
Con el triunfo, Inter de Bogotá llegó a 28 puntos y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Con una victoria en la última jornada del todos contra todos podrá obtener la clasificación.
Incluso, un empate y algunos otros resultados que se den le podrían servir al club capitalino para estampar su nombre en la próxima ronda del campeonato de la primera división.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 32 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 30 puntos
7. Internacional - 28 puntos
8. Santa Fe - 26 puntos
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9. Deportivo Cali - 26 puntos
10. Medellín - 26 puntos
11. Millonarios - 25 puntos
12. Bucaramanga - 23 puntos
13. Águilas - 23 puntos
14. Llaneros - 22 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Cúcuta - 16 puntos
17. Alianza - 16 puntos
18. Jaguares - 15 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Pereira - 10 puntos