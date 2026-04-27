Liga BetPlay 2026-I: partidos de la última fecha

La Liga BetPlay 2026-I se acerca a su desenlace en la fase regular con una última jornada que promete emociones, especialmente en la lucha por los cupos restantes a los playoffs semifinales.

Aunque aún no hay programación oficial, todo apunta a que los partidos determinantes se disputen en simultáneo para garantizar la transparencia competitiva.

Entre sábado y domingo se jugaría la última fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La fecha se jugaría entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, con una división clara: el sábado quedarían algunos compromisos sin incidencia directa en la clasificación, mientras que el domingo concentraría la mayoría de encuentros clave para definir a los dos últimos clasificados.

Uno de los juegos destacados del sábado sería el duelo entre Junior y Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano, compromiso que podría definir cuál de los dos equipos se queda con la denominada 'ventaja deportiva' -cerrar cuartos y posible semifinal de local- en playoffs.

Equipos con opción de clasificar a playoffs

Para el domingo quedaría el grueso de la jornada, donde Independiente Santa Fe, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase. Más rezagados, pero aún con opciones matemáticas, aparecen Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

Entre los compromisos más atractivos aparece el cruce entre Santa Fe e Internacional en El Campín, un duelo directo que podría dejar a uno de los dos por fuera. Asimismo, Tolima recibirá al Cali en Ibagué, en otro partido con implicaciones directas en la tabla.

En Medellín, el poderoso se medirá ante Águilas Doradas, mientras que Millonarios tendrá una exigente visita a Alianza en Valledupar, en un duelo en el que no tiene margen de error si quiere seguir con vida. Por su parte, Bucaramanga visitará a Fortaleza en Techo, en un partido donde solo le sirve ganar y esperar otros resultados.

Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay

Santa Fe vs Internacional

El Campín

Tolima vs Cali

Manuel Murillo Toro

Medellín vs Águilas

Atanasio Girardot

Alianza vs Millonarios

Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza vs Bucaramanga

Techo

Junior vs Pasto

Romelio Martínez

Once Caldas vs Nacional

Palogrande

América vs Pereira

Pascual Guerrero

Jaguares vs Cúcuta

Jaraguay

Chicó vs Llaneros

La Independencia