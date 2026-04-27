Millonarios espera aliados en fecha 19: las cuentas para clasificar a los Play-Offs

Poco a poco, los cupos de los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I se van acabando. Ya están adentro Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas.

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De acuerdo con los resultados que se dieron en la fecha 18, Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga tienen chances. Los ‘Embajadores’ tienen pocas chances de poder llegar a los Play-Offs, pero necesitan una serie de ‘ayudas’ para aspirar a los ocho primeros.

En este momento, Millonarios tiene 25 unidades y están en la decimoprimera posición de la tabla general. Necesitarán sumar de a tres en la última fecha y lo que les sirve bastante en estos momentos es que tienen +8 en la diferencia de gol. Además, Internacional de Bogotá se mide con Santa Fe en El Campín y es un duelo que podría dejar a alguno de los bogotanos afuera.

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Millonarios depende de varias cosas en esta última fecha para poder clasificar a los Play-Offs de la Liga BetPlay. Por un lado, necesitan sí o sí sumar de a tres en una plaza complicada para los equipos de Bogotá. Enfrentarán a Alianza Valledupar en el Estadio Armando Maestre Pavajeau que siempre es difícil.

El triunfo dejaría a Millonarios con 28 unidades y una buena diferencia de gol. Sin embargo, el tema es que hay cuatro clubes que tienen más puntos en estos momentos. Tendrán que cumplir con la responsabilidad en Valledupar y necesitan que Medellín no le gane a Águilas Doradas en condición de local ni que el Deportivo Cali supere al Deportes Tolima de visitante.

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Los dirigidos por Fabián Bustos no dependen mucho del partido entre Santa Fe vs Internacional de Bogotá, pues, si Millonarios gana contra Alianza Valledupar en condición de visitante haría 28 unidades y tiene buena diferencia de gol. Si los cardenales ganan, igualarían a Inter con mismos puntos, pero sellaría la clasificación si Medellín ni Cali ganan.

Otro caso es que Internacional de Bogotá supere a Santa Fe. Esto clasificaría a los ‘Cóndores’ y si Millonarios gana dejaría afuera a los ‘Albirrojos’ y clasificaría si pierden o empatan Deportivo Cali y Medellín.

¿EL EMPATE LE SIRVE A MILLONARIOS?

Entre las posibilidades para Millonarios hay otro escenario que ya es más complejo. Pueden darse el lujo de empatar en Valledupar contra Alianza y sellar la clasificación con 26 unidades siempre y cuando, Medellín, Cali e Independiente Santa Fe no sumen ni un punto en sus respectivos compromisos.

Si esta serie de resultados se dan, Millonarios clasificaría octavo dejando afuera a su acérrimo rival con mismas unidades, pero con una diferencia de gol más abultado frente al cuadro ‘Albirrojo’. En ese sentido los de Fabián Bustos estarían en Play-Offs junto con Internacional de Bogotá.

MAL ANTECEDENTE DE MILLONARIOS CONTRA ALIANZA VALLEDUPAR DE VISITANTE

A Millonarios le sirve solo ganar para poder estar más tranquilo y esperar otros resultados de la Liga BetPlay que le puedan dar la gran mano para estar dentro de los clasificados. La cosa es que, los últimos antecedentes en Valledupar no le ayudan a los bogotanos.

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En el último partido que Millonarios enfrentó a Alianza en Valledupar, el cuadro valduparense se llevó la victoria con un tranquilo 3-0 que fue determinante para que los ‘Embajadores’ no clasificaran en el segundo semestre del 2025. Además, los antecedentes de los equipos bogotanos no son buenos en estas plazas.

Millonarios ya perdió en condición de visitante en Córdoba, que también es un estadio complicado, así como el de Valledupar. Una jornada definitiva que pondrá en la mira al cuadro bogotano y a otros cuatro clubes que quieren sellar la clasificación a los ocho con solo dos cupos disponibles.