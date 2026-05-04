Fixture de la Copa Betplay confirmado con los equipos eliminados de la Liga Betplay

La Copa Betplay regresa en una nueva edición cargada de grandes expectativas por parte de los equipos e hinchas de ambas divisiones del Fútbol Profesional Colombiano, además de ser una gran oportunidad para que los cuerpos técnicos vayan rotando sus nóminas y empiecen a darle minutos a todos los jugadores.

La competencia comenzará con la Fase 1A, en donde participarán los clubes de Liga y Torneo que no clasificaron a la Fase ll de sus respectivos campeonatos. Estos clubes ya se dieron a conocer y frente a ello, Dimayor tomó una radical decisión con respecto al fixture de la fase de grupos del certamen.

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Así quedó el fixture de la Fase 1A de la Copa Betplay

La Fase 1A contará con la participación de 20 clubes. Allí están los 12 equipos que no lograron clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, junto con los 8 que quedaron por fuera de la misma instancia en el Torneo BetPlay del primer semestre.

Esta fase se disputará en formato de grupos, con cuatro zonas de cinco equipos cada una. Los clubes serán distribuidos de acuerdo con su posición en la tabla del todos contra todos de Liga y Torneo, conformando así los grupos A, B, C y D con equipos de ambas categorías.

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Una vez definidos los respectivos grupos, sorteo que ya se llevó a cabo, llegó el momento en el que Dimayor se pusiera a organizar el respectivo fixture, el cual contará con cinco fechas por jugarse y en donde en cada una los equipos tendrán una jornada de descanso.

Todavía no se ha definido de manera oficial el calendario y horario, pero en las dos primeras fechas la mayoría de los equipos de la Liga Betplay que quedaron eliminados no tendrán acción, tomando en cuenta que los clubes del Torneo tuvieron más tiempo de descanso.

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También se jugará la Fase 1B de la Copa Betplay

Por su parte, la Fase 1B estará integrada por 16 equipos: los ocho que disputen los cuadrangulares de la Liga BetPlay y los ocho que jueguen la fase semifinal del Torneo BetPlay. En esta instancia se jugarán llaves de ida y vuelta, con una particularidad: los clubes del Torneo cerrarán como locales.

Los cruces estarán determinados por el rendimiento en sus respectivos campeonatos, enfrentando posiciones cruzadas entre Liga y Torneo, como el 8° de Liga ante el 1° del Torneo, el 7° ante el 2°, el 6° contra el 3°, el 5° versus el 4°,y así sucesivamente hasta completar las ocho llaves.