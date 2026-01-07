Bucaramanga se arma con central uruguayo: jugó en Mineiro y en Cali

El 2026 de Atlético Bucaramanga arrancará con prioridades tanto nacionales como internacionales, pues, en la Liga BetPlay deberá medirse con Millonarios en condición de local para la primera fecha, y en el mes de marzo afrontará el partido único de la fase previa de la Copa Sudamericana frente a América de Cali.

Atlético Bucaramanga ha demorado en confirmar noticias para afrontar las competencias que tendrá a lo largo del 2026. Pues, hay más bajas que altas con las salidas de Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Mientras se revela el tema de los fichajes que podría tener el plantel santandereano bajo las órdenes de Leonel Álvarez, Luciano Pons, Jefferson Mena y Carlos Romaña fueron los primeros jugadores en renovar sus respectivos contratos para afrontar el intenso año de competencias.

A falta de fichajes, se dio a conocer que un defensor central uruguayo se convertirá en la primera incorporación oficial. Ya conoce lo que es la Liga BetPlay por un reciente y corto paso por el Deportivo Cali en el 2024. No tuvo mucha regularidad como zaguero azucarero.

MARTÍN REA ZUCCOTTI SERÁ NUEVO JUGADOR DE ATLÉTICO BUCARAMANGA

Los primeros acercamientos aparecieron a través de Julián Capera que afirmó en redes sociales que, “Atlético Bucaramanga presentó oferta formal por el central uruguayo Martín Rea. No está cerrado aún, pero va por buen camino”. Viene de jugar en Liverpool de Uruguay sumando 34 partidos, y marcó un tanto.

Aparte de la información de la oferta y de estar encaminado, Mariano Olsen habló con Martín Rea Zuccotti quien comentó que, “feliz con la oportunidad. El club está en buen momento, creció mucho en los últimos años”. La idea es que este mismo miércoles 7 de enero, el jugador presente los exámenes médicos para finiquitar su vinculación.









Martín Rea Zuccotti es un defensor central de 28 años que ha pasado por Danubio, Atlético Mineiro, Atlante, Querétaro, nuevamente en Danubio, Goiás, Deportivo Cali y llegaría procedente del Liverpool de Montevideo.

El defensor central tuvo un corto paso por Atlético Mineiro en 2018 sumando apenas dos partidos. Su vínculo terminó pronto, dado que estuvo en calidad de cedido y salió a México con Atlante y Querétaro. Ya conoce la Liga BetPlay por las siete presencias que tuvo en el Deportivo Cali durante el 2024.

Así las cosas, Martín Rea Zuccotti se convertirá en el primer fichaje de Atlético Bucaramanga, que, al parecer, tenía como prioridades urgentes definir el futuro de Luciano Pons con la renovación que ya es un hecho para Leonel Álvarez. La Copa Sudamericana será el gran reto para el uruguayo en su vuelta a la Liga BetPlay.