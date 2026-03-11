Bucaramanga sigue dulce con su invicto: victoria contra un dolido Pereira

Duelo de realidades completamente distintas en la décima jornada de la Liga BetPlay 2026-I con un Atlético Bucaramanga que no ha perdido en este certamen y que aspira llegar a la parte alta de la clasificación, y un Deportivo Pereira que está en las últimas casillas y que no sabe lo que es sumar de a tres.

Pereira viajó a Bucaramanga con esa necesidad de sacar una victoria, pero el cuadro bumangués no iba a dejar que vulneraran el arco de Aldair Quintana. Los pereiranos han tocado fondo en este campeonato, una historia que viene de las últimas jornadas de la anterior edición liguera y, en este caso, no pudo darle vuelta a otra derrota.

Atlético Bucaramanga tuvo las opciones claras, poco lo sufrió y con un Luciano Pons inspirado sacó adelante el resultado para llevarse la victoria después de los 90 minutos.

SOLITARIO GOL DE BUCARAMANGA PARA IRSE AL DESCANSO CON VICTORIA

Los primeros minutos en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga demostró a un equipo que aspiraba por sacar el resultado adelante, y otro que esperaba al momento indicado para poder atacar y llegar al arco local. De hecho, los dirigidos por Leonel Álvarez fueron propositivos desde el primer minuto.

Apenas marcaban sesenta segundos en el cronómetro y Leonardo Flores llegó al arco pereirano con un remate que se fue apenas por un costado. Luego, Bucaramanga volvió a llegar con un centro de Kevin Londoño que Jorge Martínez no pudo manotear y tampoco encontró rematador.

El partido se rompió a los 19 minutos con un error en salida del Pereira por un balón que ganó el Bucaramanga de manera limpia. La pelota quedó para el goleador Luciano Pons que sacó un remate en el borde del área imposible para Jorge Martínez.

Pereira llegó en solo una ocasión con un centro al área y un cabezazo de Marco Pérez, la amenaza en la delantera, pero su testarazo se fue por encima. Ese fue el único intento de la visitan, mientras que Bucaramanga intentó aumentar la diferencia antes de ir al descanso con un disparo de José Daniel García por un costado.

LUCIANO PONS Y JHON FREDY SALAZAR AUMENTARON LA VICTORIA

El segundo tiempo careció de varias oportunidades de gol. Fue un tramo en el que Bucaramanga intentó llegar al arco, mientras que el Pereira optó por centros que poco o nada afectaron a la zaga defensiva del cuadro ‘Leopardo’. De hecho, los pereiranos tocaron la puerta de Aldair Quintana en un cabezazo que Quintana salvó en dos tiempos.

A los 61 minutos, Luciano Pons volvió a hacerse presente con el marcador después de un centro de Kevin Londoño, un cabezazo que habilitó al goleador argentino que solo tuvo que empujar la pelota al fondo.

Con el pasar de los minutos, el Pereira no pudo recortar distancias en un partido que ya estaba definido a favor del Bucaramanga. Los bumangueses tuvieron una oportunidad con Jhon Fredy Salazar tras un contragolpe y Jorge Martínez salvó al córner.

En el último minuto del partido, y cuando todo parecía que iba a terminar con el 2-0 y con el doblete de Luciano Pons, apareció Jhon Fredy Salazar que definió cruzado para vencer por tercera vez a Jorge Martínez.

Bucaramanga sigue invicto en el torneo sumando una nueva victoria que le permitió ascender a la quinta casilla con 17 unidades. En la próxima fecha visitarán a Internacional de Bogotá, mientras que el Pereira, que sigue sin ganar tendrá que recibir a Águilas Doradas en el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal que será su nueva sede hasta que terminen la remodelación del Hernán Ramírez Villegas.