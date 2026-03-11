Oficial: Yoshan Valois, figura del Pasto, es nuevo delantero de un campeón continental

Mucho se ha hablado del presente y del futuro de Yoshan Vailois, delantero del Deportivo Pasto que ha tenido un montón de posibilidades de salir al exterior. El atacante de 21 años marcó diez goles en 27 partidos con el cuadro pastuso y fue uno de los máximos goleadores del segundo semestre del 2025.

Con esos números, el chocoano levantó el interés de grandes de la Liga BetPlay, como también de equipos del exterior. Uno de ellos fue Atlético Nacional que preguntó por la suma de dinero que pedían en la institución pastusa, y, en el exterior, el Ajmat Grozni de Rusia estuvo a nada de fichar a la joya del Fútbol Profesional Colombiano.

Esa novela dio muchas vueltas, pues, Yoshan Valois no terminó firmando cuando ya lo daban más afuera del Deportivo Pasto que adentro para esta Liga BetPlay 2026-I. Cuando ya todo parecía definitivo con su pase, la falta de pagos cambió todo y tuvo que regresar al club ‘Volcánico’. Valois saldría del equipo y tendría su futuro en Lanús.

LANÚS ES EL NUEVO EQUIPO DE YOSHAN VALOIS

En el partido entre el Deportivo Pasto vs América de Cali por la décima fecha de la Liga BetPlay, Yoshan Valois fue suplente y no entró al campo de juego. Tal vez porque en el club ya sabían que el delantero no continuaría en la institución por el interés de otro equipo del exterior.

Y lo anterior se confirmó este martes, pues la cuenta oficial de Deportivo Pasto en Instagram hizo oficial la salida de Valois a Lanús, siendo una de las ventas más importantes de la institución en el último tiempo.

Lanús materializó la idea de moverse rápido para asegurar al delantero que es una de las joyas grandes del Fútbol Colombiano y que ya ha dado de qué hablar. De hecho, su futuro iba a estar enlazado con Europa, pero todo se cayó.

El campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana deposita así la confianza en Yoshan Valois delantero de 21 años como una apuesta a futuro. Por esta razón, selló la compra del jugador por el 80% de sus derechos deportivos y le brindó un contrato hasta 2029. Pasto guardaría un porcentaje en caso de una venta al exterior.

Aunque el mercado de fichajes de Argentina ya expiró, el fútbol argentino cuenta con un salvavidas en caso de que se hagan ventas al exterior. Esa excepción va hasta el 31 de marzo y esto le permitió a Lanús fichar a Yoshan Valois. Rodrigo Castillo salió a Fluminense y, por esa transferencia, Valois podría llegar al granate en los próximos días.