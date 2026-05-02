Titular de la Selección Colombia sufrió alarmante lesión que lo sacó del campo

La cuenta regresiva para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial es cada vez más corta y ya quedan menos de 40 días para que se dé el pitazo inicial, por lo que las selecciones participantes y los respectivos directores técnicos empiezan a ultimar detalles para llegar con lo mejor de lo mejor en sus plantillas a la competencia.

Lamentablemente las lesiones son algo que no se pueden evitar mientras llega el Mundial y ya varias figuras han confirmado que no irán, tal como es el caso de Gnabry, Militao o Rodrigo, y otros que se encuentran en veremos como Giorgian de Arrascaeta, Lamine Yamal y ahora Déiver Machado, quien sufrió una reciente lesión con Nantes.

Lea también Noticia de último momento que define el futuro de Juan Fernando Quintero

Machado enciende las alarmas en la Selección Colombia tras lesión en Nantes

La Selección Colombia es uno de los equipos protagonistas en la presente edición de la competencia, ya que su ausencia fue notoria en el Mundial de Catar 2022 tras una deplorable participación en la eliminatoria sudamericana.

Ahora la 'tricolor' regresa con una gran responsabilidad, tener una destacada participación que le permita avanzar lo más lejos posible con una plantilla de jugadores de élite que se encuentran pasando por su mejor momento, tal como es el caso de Luis Díaz, Richard Ríos y Luis Suárez.

Dentro del equipo que maneja Néstor Lorenzo hay jugadores de distintos estilos y ligas que llegan a aportar lo mejor al planteamiento táctico, tal como es el caso de Déiver Machado, quien se fue ganando varias convocatorias y titulares bajo el mando del técnico argentino.

Lamentablemente, el defensor izquierdo de 32 años sufrió una lesión en el último encuentro de la Ligue 1 con Nantes contra Marsella. El colombiano comenzó como habitual titular en el club que ganó 3-0, pero no pudo terminar ni siquiera la primera parte, ya que sufrió un calambre en el cuádriceps sobre el minuto 26 y estará bajo observación.

¿Cómo le ha ido a Déiver Machado con Nantes en la presente temporada?

En la presente temporada, el defensor colombiano ha tenido la oportunidad de jugar 16 partidos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, más de 900 minutos en el campo de juego en donde se ha reportado con una asistencia.

Próximo partido de Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Déiver Machado podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.