Oficial: Vozinha es anunciado en un 'grande' de Suramérica

Colo Colo hizo oficial este viernes la llegada del arquero Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha. El experimentado guardameta de 40 años continuará su carrera en uno de los clubes más importantes de Sudamérica tras convertirse en una de las revelaciones del Mundial de 2026 con la selección de Cabo Verde.

Así anunció Colo Colo a Vozinha

El club chileno confirmó la incorporación mediante una publicación en su cuenta de X, en la que mostró una imagen del característico cabello del portero acompañada de la palabra "Aura". Además, escribió: "Bienvenido, Welcome, Bem-vindo. Te esperamos en el Estadio Monumental".

La presentación oficial del futbolista ante los medios de comunicación está prevista, a más tardar, para el próximo lunes, una vez complete los últimos trámites de su incorporación al equipo albo.

Días antes del anuncio, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, ya había confirmado que existía un acuerdo con el guardameta. "Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", aseguró el dirigente.

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Mosa explicó que ambas partes alcanzaron un entendimiento y que únicamente restaban algunos detalles administrativos antes de oficializar el fichaje. También confirmó que el arquero viajaría a Chile para presentar los exámenes médicos correspondientes.

Vozinha llega como agente libre después de finalizar su vínculo con Chaves, de la segunda división de Portugal. Durante el Mundial de 2026 disputó cuatro partidos con Cabo Verde y fue elegido en el once ideal del torneo elaborado por la FIFA a partir de la votación de los aficionados.

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El experimentado arquero brilló especialmente en el empate sin goles frente a España y también dejó destacadas actuaciones ante Argentina, selección que necesitó del tiempo extra para imponerse 3-2 en los dieciseisavos de final. Además, su desempeño en la Copa del Mundo le permitió ganar cerca de 30 millones de seguidores en Instagram.

Vozinha había puesto una condición para su fichaje

Hace apenas unos días, el propio Vozinha había manifestado su deseo de encontrar un equipo que valorara su aporte deportivo. "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó entonces. Ahora, el portero iniciará una nueva etapa en Colo Colo con la intención de seguir compitiendo al máximo nivel.