Bucaramanga vs Millonarios EN VIVO, 17 de enero: hora y canal Liga BetPlay

Llegó la hora para uno de los partidos más esperados de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I. El calendario quiso que Atlético Bucaramanga y Millonarios se vieran las caras en el Estadio Américo Montanini. Leonel Álvarez y Hernán Torres regresan al ruedo con importantes novedades por el mercado de fichajes, principalmente.

Vea también: Arturo Reyes explotó con el arbitraje: "Le dañó el esmalte de las uñas"

Para el Atlético Bucaramanga, la mejor noticia fue haber podido renovar a importantes jugadores. En un mercado de fichajes, una de las mejores formas de reforzarse es nada más ni nada menos que mantener la base. Luciano Daniel Pons logró renovar y el goleador argentino espera volver a estar dulce con las anotaciones. También Aldair Zárate que extendió su vínculo.

El equipo santandereano se armó con Brandon Caicedo, goleador de la segunda división, el defensor central uruguayo, Martín Rea Zuccotti y Jhon Freddy Salazar que viene de tener poca regularidad en el Junior de Barranquilla campeón del segundo semestre del 2025.

Mientras tanto, Millonarios tuvo las bajas de jugadores como Iván Arboleda y de los extranjeros, Bruno Sávio de poca cabida y Juan Pablo Vargas. El club bogotano se armó con Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Falcao García y Rodrigo Contreras. Esperan también al defensor central uruguayo, Édgar Elizalde.

Le puede interesar: Oficial: Cristian Barrios fue presentado en su equipo para este 2026

Infortunadamente, para este compromiso, Millonarios no podrá contar con Radamel Falcao García que deberá cumplir la sanción de cuatro fechas, ni tampoco con Leonardo Castro que también fue sancionado al final del segundo semestre del 2025. Seguramente adelante estará Rodrigo Contreras.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO BUCARAMANGA VS MILLONARIOS POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE SÁBADO 17 DE ENERO

El partido entre Atlético Bucaramanga vs Millonarios que cierra la jornada sabatina de la Liga BetPlay se podrá ver a partir de las 8:30 de la noche en horario colombiano. Se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATLÉTICO BUCARAMANGA VS MILLONARIOS

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Lea también: [Video] Cali le envió doloroso mensaje al América; así anunció al Titi Rodríguez

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.