Bucaramanga vs Tolima EN VIVO, 10 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar y este martes 10 de febrero se vivirá un gran partido de cierre entre el Atlético Bucaramanga contra el Deportes Tolima. Este encuentro se ha repetido en varias ocasiones durante el 2025 por la actuación de ambas escuadras en los cuadrangulares semifinales.

Atlético Bucaramanga viene de empatar sin goles contra el Deportivo Pasto en la quinta fecha. Con esa igualdad ya suma nueve unidades y se ubican detrás de Internacional de Bogotá y el cuadro pastuso en la tercera casilla. Un buen arranque liguero de cara a sellar la clasificación para los Play-Offs.

En el caso del Deportes Tolima, aunque las cosas iniciaron de buena forma para los dirigidos por Lucas González, el último antecedente fue en condición de local con una derrota por la mínima diferencia frente a Llaneros FC. Tras cinco partidos disputados suman ocho unidades.

Desde el 2025 y en este 2026, el Bucaramanga ha demostrado ser un gran equipo en el Estadio Américo Montanini, mientras que con el Deportes Tolima pasa lo contrario afianzándose más en condición de visitante que en su propia casa. Bajo ese panorama, será un vibrante encuentro pensando en meterse en las primeras casillas.

Quien gane se dará el lujo de ser líder a la espera del siguiente partido entre Llaneros vs Deportivo Pasto. Se aprietan las cosas cada vez más en la tabla de posiciones entre estos cuatro clubes que están en la parte alta.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO BUCARAMANGA VS DEPORTES TOLIMA ESTE MARTES 10 DE FEBRERO POR LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima de este martes 10 de febrero se jugará a partir de las 8:30 de la noche. El juego se podrá ver a través de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ATLÉTICO BUCARAMANGA VS DEPORTES TOLIMA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.