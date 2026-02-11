Bucaramanga y Tolima firmaron igualdad de pocas emociones

Deportes Tolima viajó a Bucaramanga con la necesidad de seguir afianzándose como uno de los grandes visitantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). De local no es el mejor y eso lo demostró en la caída por la mínima diferencia frente a Llaneros en la fecha pasada.

Por su parte, Atlético Bucaramanga llegaba a este partido de local con un empate sin goles frente al Deportivo Pasto en condición de visitante. Quien sumara de a tres se iba a poner en las primeras posiciones en un torneo en el que los pastusos lideran con 13 unidades tras superar a Llaneros.

Sin embargo, en un compromiso de pocas opciones, sobre todo en la primera mitad y con un gol anulado por parte del Atlético Bucaramanga, todo terminó en ceros. Los ‘Leopardos’ sufrieron los últimos minutos por la expulsión de Félix Charrupí tras acumular la segunda amarilla en el compromiso.

PRIMERA PARTE SIN EMOCIONES Y EN CEROS

Durante los primeros minutos del compromiso no hubo acciones de gol en ninguno de los dos arcos. Tolima pudo alinear a Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval después de cumplir mitad de la sanción impuesta y, con el uso del Artículo 42, lograron bajar la penalización.

La primera oportunidad fue para el Deportes Tolima con un intento de Junior Hernández terminando una jugada con un remate apresurado que no vio dirección de arco. Sin embargo, la primera llegada clara fue de Bucaramanga con un tiro libre de Fabián Sambueza y un cabezazo de José García que pegó en un contrario. El balón suelto en el área no fue capitalizado por nadie.

Antes de que acabara la primera mitad, Tolima se animó con dos llegadas que tampoco vieron arco ni inquietaron mucho a Aldair Quintana más allá de un puñetazo del guardameta a la pelota despejando el peligro. Juan Pablo ‘Tatay’ Torres se acercó con un disparo de larga distancia que se fue por arriba.

Bucaramanga tuvo la posibilidad de romper los ceros sobre los 45 minutos con un pase filtrado de Fabián Sambueza para Jhon Freddy Salazar. Neto Volpi achicó, pero Salazar no pudo rematar con destino al arco.

GOL ANULADO Y EMPATE SIN GOLES

El complemento también careció de opciones. Aunque la primera jugada avisaba la posibilidad de grandes oportunidades, especialmente para el Bucaramanga que llegó con un centro de Emerson Batalla para Luciano Pons que definió por arriba, no hubo mucho por contar.

Tolima trató de abrir el juego con una jugada colectiva sobre los 66 minutos con un pase de Luis Sandoval a Jersson González que remató en el borde del área por arriba.

El gol iba a llegar para el Bucaramanga en un centro de Aldair Gutiérrez que buscaba a Luciano Pons. Antes que el argentino, el defensor central Jan Carlos Angulo intentó rechazar, pero en esa intención cabeceó a su propio arco. Un autogol que no subió por un fuera de lugar previo de Fabián Sambueza.

Para los últimos minutos, Bucaramanga sufrió de más por la expulsión por segunda amarilla de Félix Charrupí cortando una salida del Tolima. La superioridad numérica no se hizo notar, más allá de la última jugada de los minutos reglamentarios con un disparo de Ever Valencia que salvó Aldair Quintana.

Reparto de puntos en el Estadio Américo Montanini. No hubo nada para nadie en un juego de pocas emociones. En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visitará a Águilas Doradas (partido por confirmar fecha y horario, dado que lo aplazaron), mientras que Tolima recibirá a Once Caldas.